https://sputniknews.com.tr/20240207/milyonlari-ilgilendiriyor-calisma-suresi-tatil-ucreti-ve-erken-emeklilik-icin-yeni-duzenleme--1080500278.html
Milyonları ilgilendiriyor: Çalışma süresi, tatil ücreti ve erken emeklilik için yeni düzenleme
Milyonları ilgilendiriyor: Çalışma süresi, tatil ücreti ve erken emeklilik için yeni düzenleme
32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adım atıldı. Bu kapsamda yapılacak yeni düzenlemeler; çalışma saatleri, yıllık... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T14:15+0300
2024-02-07T14:15+0300
2024-02-07T14:16+0300
ekonomi
çalışma saatleri
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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adımı attı.Milyonlarca çalışandoğrudan ilgilendiren 20 farklı kanunu tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Esnek çalışmadan çocuk çalışanlara yönelik mevzuata, çalışma saatinden tatil ücretine birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak.Neler değişecek?Ücretten çalışma saatine genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Ücreti ödemeyen, eksik yatırına cezalar artacak. Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi netleştirilecek. Genel tatil ücreti ödemeyene ceza netleştirilecek. Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleşecek, çocuk çalışanlara yönelik mevzuat düzenlenecek.Sabah’ta yer alan habere göre, Beştepe’de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı’nda Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. İş Kanunu (2003 tarihli),1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu hazırlıklar kapsamında işçi ve işveren tarafının yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini aldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 4 yıllık stratejik planda yapılacak düzenlemelere ilişkin ipuçları da yer aldı. Stratejik planda yer alan tespitlere göre çalışan açısından hayati önem taşıyan ücretin eksik yatırılması ya da ödenmemesine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Ücretin ödenmemesinde kast unsurunun aranması, idari para cezası açısından caydırıcılık unsurunu azalttığı belirtildi.Ödemede farklı uygulamalarPlanda yapılan bazı tespitler şöyle:Çalışma süreleriÇalışma sürelerinin belgelendirilmemesine ilişkin idari para cezası öngörülmediğinden çalışanların haklarının belirlenmesi, ihtilafların ortadan kaldırılması güçleşiyor. Genel tatil ücretinin ödenmemesinde idari para cezası açıkça belirtilmediği için sorun yaşıyor. Yıllık ücretli izin hükümleri yeniden düzenlenecek. İş Kanunu kapsamında bulunmayan çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak. İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin sendikal nedenle fesih edilip edilmediğinin tespitine ilişkin ölçüt bulunmuyor. Sendikal nedenle feshin geçersizliğinin ispatının kolaylaştırılabilmesi için mevzuatta düzenleme yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240207/bakan-isikhan-acikladi-emekli-ikramiyesi-artacak-1080492947.html
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Milyonları ilgilendiriyor: Çalışma süresi, tatil ücreti ve erken emeklilik için yeni düzenleme
14:15 07.02.2024 (güncellendi: 14:16 07.02.2024)
32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adım atıldı. Bu kapsamda yapılacak yeni düzenlemeler; çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler vs. ilişkin değişiklikleri barındırıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında ücreti ödemeyen, eksik yatırına cezalar artacak. Genel tatil ücreti ödemeyene ceza netleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adımı attı.
Milyonlarca çalışandoğrudan ilgilendiren 20 farklı kanunu tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Esnek çalışmadan çocuk çalışanlara yönelik mevzuata, çalışma saatinden tatil ücretine birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak.
Ücretten çalışma saatine genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Ücreti ödemeyen, eksik yatırına cezalar artacak. Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi netleştirilecek. Genel tatil ücreti ödemeyene ceza netleştirilecek. Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleşecek, çocuk çalışanlara yönelik mevzuat düzenlenecek.
Sabah’ta yer alan habere göre, Beştepe’de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı’nda Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. İş Kanunu (2003 tarihli),1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu hazırlıklar kapsamında işçi ve işveren tarafının yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 4 yıllık stratejik planda yapılacak düzenlemelere ilişkin ipuçları da yer aldı. Stratejik planda yer alan tespitlere göre çalışan açısından hayati önem taşıyan ücretin eksik yatırılması ya da ödenmemesine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Ücretin ödenmemesinde kast unsurunun aranması, idari para cezası açısından caydırıcılık unsurunu azalttığı belirtildi.
Ödemede farklı uygulamalar
Planda yapılan bazı tespitler şöyle:
Mevcut kanunda ücretin günlük ya da maktu belirlenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle 28, 29, 30, 31 gün sürmesi durumunda ücretin ne şekilde belirleneceği, ödeme konusunda farklı uygulamalar ortaya çıkıyor.
Çalışma sürelerinin belgelendirilmemesine ilişkin idari para cezası öngörülmediğinden çalışanların haklarının belirlenmesi, ihtilafların ortadan kaldırılması güçleşiyor. Genel tatil ücretinin ödenmemesinde idari para cezası açıkça belirtilmediği için sorun yaşıyor. Yıllık ücretli izin hükümleri yeniden düzenlenecek. İş Kanunu kapsamında bulunmayan çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak. İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin sendikal nedenle fesih edilip edilmediğinin tespitine ilişkin ölçüt bulunmuyor. Sendikal nedenle feshin geçersizliğinin ispatının kolaylaştırılabilmesi için mevzuatta düzenleme yapılacak.