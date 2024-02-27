https://sputniknews.com.tr/20240227/tuik-tek-tek-o-sehirleri-siraladi-il-olmasi-beklenen-ilceler-aciklandi-1081131559.html

TÜİK tek tek o şehirleri sıraladı: İl olması beklenen ilçeler açıklandı

TÜİK tek tek o şehirleri sıraladı: İl olması beklenen ilçeler açıklandı

Sputnik Türkiye

İl olacak ilçeler yeniden gündeme geldi. Milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği olayda yeni gelişme yaşandı. TÜİK tarafından beklenen rapor açıklandı... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T12:13+0300

2024-02-27T12:13+0300

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türkiye

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ilçe

şehir

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1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1999'dan beri il sayısı artmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili kritik raporunu açıkladı.TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 24 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.İl olmak için 8 kriter isteniyorYapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler

https://sputniknews.com.tr/20240222/evlenme-yasi-22-yilin-zirvesinde-turkiyede-2023-yilinda-kac-kisi-evlendi-kac-kisi-bosandi-1080995714.html

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