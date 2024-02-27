TÜİK tek tek o şehirleri sıraladı: İl olması beklenen ilçeler açıklandı
12:13 27.02.2024 (güncellendi: 12:20 27.02.2024)
© AFP 2023 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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İl olacak ilçeler yeniden gündeme geldi. Milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği olayda yeni gelişme yaşandı. TÜİK tarafından beklenen rapor açıklandı. TÜİK verilerine göre il olmaya aday görülen 24 ilçe belli oldu. İl olmak için 8 kriter ise ortaya çıktı.
1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1999'dan beri il sayısı artmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili kritik raporunu açıkladı.
TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 24 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.
İl olmak için 8 kriter isteniyor
Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.
Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler
1.Kozan, Adana Nüfus: 129.985
2.Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
3.Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
4.Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
8.Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
17.Erciş, Van Nüfus: 173.203
18.Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
19.Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
20.İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
21.Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
22.Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494