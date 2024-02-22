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Evlenme yaşı 22 yılın zirvesinde: Türkiye'de 2023 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?
Evlenme yaşı 22 yılın zirvesinde: Türkiye'de 2023 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435'e, boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881'e düştü. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T14:54+0300
2024-02-22T15:10+0300
türkiye
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evlenme teklifi
evlenmek
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,01 olarak kayıtlara geçti.Evlenme yaşı yükseldiHer iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu. Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 21,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti.En yüksek kaba evlenme hızı Kilis'teEn yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olarak kaydedildi. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş geldi.Yabancı gelinlerde ilk sıra ÖzbeklerinYabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.Boşanma olaylarından 171 bin 213 çocuk etkilendiKesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023'te 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Buna göre, yüzde 74,9'unun anneye, yüzde 25,1'inin babaya verilmesi kararlaştırıldı.
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boşanma, tüik, evlenme teklifi, evlenmek, türkiye, mutluluk
boşanma, tüik, evlenme teklifi, evlenmek, türkiye, mutluluk

Evlenme yaşı 22 yılın zirvesinde: Türkiye'de 2023 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?

14:54 22.02.2024 (güncellendi: 15:10 22.02.2024)
© AAEvlilik- Nikah- Düğün
Evlilik- Nikah- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
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Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435'e, boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881'e düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.
Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,01 olarak kayıtlara geçti.

Evlenme yaşı yükseldi

Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu. Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 21,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti.

En yüksek kaba evlenme hızı Kilis'te

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.
Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olarak kaydedildi. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş geldi.

Yabancı gelinlerde ilk sıra Özbeklerin

Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.
Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.

Boşanma olaylarından 171 bin 213 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023'te 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Buna göre, yüzde 74,9'unun anneye, yüzde 25,1'inin babaya verilmesi kararlaştırıldı.
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