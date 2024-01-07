https://sputniknews.com.tr/20240107/yargitaydan-yanaktan-opme-karari-1079410504.html

Yargıtay'dan 'yanaktan öpme' kararı

Yargıtay'dan 'yanaktan öpme' kararı

Eşinin arkadaşı genç kadını yanağından öpen adam 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının temyiz... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T20:12+0300

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türkiye

yargıtay

emsal karar

öpmek

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L.Z. isimli kadın, kızını arkadaşının evine bıraktı. Bir süre sonra L.Z.'nin peşinden koşarak gelen S.T., genç kadını yanağından öperek 'yanağın tatlıymış' dedi. Genç kızın şikayeti üzerine S.T. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanığın cinsel saldırı suçunu işlediği vicdani kanaatine varılarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102'nci maddesinin birinci fıkrası, aynı Kanun’un 62'nci maddesinin birinci fıkrası ve 53'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verildiğini duyurdu.Sanık avukatı, eylemin gerçekleşmediğini, olay yeri olduğu iddia edilen yerin ve zamanın suçun işlenmesine imkan vermediğini, keşif yapılmadığını, sanığın daha önceden benzer suçlardan sabıkası bulunmadığını, tanıkların görgüye dayalı bilgisi olmadığını, somut delil bulunmadan mahkumiyet kararı verildiğini öne sürerek kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı çok buldu. Kararda söyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20231126/yargitaydan-1-milyon-ogretmeni-ilgilendiren-emsal-karar-1077788482.html

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