https://sputniknews.com.tr/20231126/yargitaydan-1-milyon-ogretmeni-ilgilendiren-emsal-karar-1077788482.html

Yargıtay'dan 1 milyon öğretmeni ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan 1 milyon öğretmeni ilgilendiren emsal karar

Yargıtay borçlu olan öğretmenlerle ilgili emsal bir karara imza attı. 1 milyon 201 bin öğretmeni ilgilendiren karara göre 'Ek ders ücretinin ancak dörtte biri... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T09:26+0300

2023-11-26T09:26+0300

2023-11-26T09:28+0300

türkiye

öğretmen

emsal karar

yargıtay

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İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, borçlu öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı maaşının dörtte biri ile ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılmasına dair talebinin Dinar İcra Müdürlüğü tarafından reddedildiğini, maaşıyla zor geçindiğini, eşinin hamile olması sebebiyle doktor kontrolleri ve takviye gıdalar sebebiyle ek masrafları olduğunu, ikâmetgâhı Fethiye’de olduğundan görev yaptığı Dalaman’daki okula gidiş-dönüş her gün toplam 110 km yol kat ettiğini ileri sürerek, maaşının dörtte birini aşan kısım olarak ek ders ücretine uygulanan haczin kaldırılmasını talep etti. Fazla kesinti tutarının iadesine karar verildiİlk Derece Mahkemesi, Dinar İcra Müdürlüğünün dosyasında borçlunun maaşının dörtte biri ile ek ders ücretinin tamamının ayrı ayrı haczedildiği, bu işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle şikâyetin kabulüne, borçlunun ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılmasına, borçlunun maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4’ü oranında hesap edilen 1 milyon 262 bin 62 TL üzerinden haczin devamına, fazla tahsil edilen 4 milyon 672 bin 99 TL kesinti tutarının yasal faizi ile birlikte davacıya (şikâyetçiye) iadesine karar verdi. İlk Derece Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi hükmü kaldırdı ancak yeniden hüküm kurarak borçlu öğretmenin lehine karar verdi Bölge Adliye Mahkemesi, şikâyetçi tarafın, ek ders ücretinin tamamı üzerindeki haczin kaldırılması talebinin (maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4 ü kadar haciz kesintisi yapılması gerektiğinden bahisle) kısmen kabul edildiği anlaşıldığından şikâyetin kısmen kabulüne karar verilmesi gerektiği, diğer taraftan talep olmadığı halde fazla tahsil edilen 4 milyon 672 bin 99 TL kesinti tutarının yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verilmesinin doğru bulunmadığı gerekçesiyle alacaklının istinaf isteminin kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılarak şikâyetin kısmen kabulü ile borçlunun maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4'ü oranında hesap edilen 1 milyon 262 bin 62 TL üzerinden haczin devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulundu. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, “İİK'nun 83. maddesinde kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmış olup, ek ders ücretlerinin maaştan sayılacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda bu ücretin tamamının haczedilmesine yasal bir engel yoktur” gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi’nin hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi kararında direndi Bölge Adliye Mahkemesi, somut olayda, alacaklı vekilinin duruşmadaki beyanında belirtildiği üzere borçlunun maaşı üzerinde uygulanan haczin maaşının 1/4'ü oranında olduğu, borçlunun, kendisi ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra maaş ve ek ders ücretinden en fazla 1/4 (oranında) haciz uygulanması gerektiğinin değerlendirildiği, buna göre de maaş ve ek ders ücret toplamının 1/4'ü üzerindeki haczin kaldırıldığı gerekçesiyle direnme kararı verdi. Direnme kararı süresi içinde alacaklı vekili tarafından temyiz edildi ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: Ek ders ücretinin ancak dörtte biri haczedilebilir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal niteliği taşıyan kararını verirken şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231123/yargitaydan-maasi-20-gun-geciken-isci-ile-alakali-emsal-karar-1077697174.html

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