Taciz affı istifa getirmişti: Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye IQ sıralamasında geriye düştü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoranlarda ‘eko menü’ dönemi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuğunun cebinde sigara bulan ebeveynler ne yapmalı?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
18:27
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:33
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:27
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240227/taciz-affi-istifa-getirmisti-macaristanin-yeni-cumhurbaskani-tamas-sulyok-oldu-1081123971.html
Taciz affı istifa getirmişti: Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu
Taciz affı istifa getirmişti: Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu
Sputnik Türkiye
Macaristan parlamentosu, eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:01+0300
2024-02-27T09:01+0300
dünya
macaristan
cumhurbaşkanı
anayasa mahkemesi (aym)
tamas sulyok
viktor orban
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081123799_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c01f816bba9a7f4c64ae62f50549af12.jpg
Macaristan’ın eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından parlamento ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın liderliğini üstlendiği iktidar partisi Fidesz tarafından aday gösterilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok, 146 vekilin katıldığı oylamada 134 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Oylamada 5 vekil aleyhte oy kullanırken, 7 oy da geçersiz sayıldı. 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosunda muhalefet vekilleri ekseriyetle oylamaya katılmadı.Ülkede pazar günü dört muhalefet partisinin destek verdiği bir protesto gösterisinde, cumhurbaşkanlığı seçiminin doğrudan halk tarafından yapılması talep edilmişti.Şeffaflık sözüSeçilmesinin ardından yemin eden Sulyok, kısa konuşmasında cumhurbaşkanlığı affı ve ödüllerine ilişkin kararlarda şeffaflık sözü verdi. Novak’ın yerine seçilen 67 yaşındaki Sulyok’un göreve başlama töreninin 5 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.Anayasa Mahkemesi hakimiydi 2014’te Anayasa Mahkemesi hakimi olan Sulyok, iki yıl sonra da mahkemenin başkanlığına yükselmişti. Sulyok’un görev süresi beş yıl olacak ve ikinci bir dönem için tekrar aday olabilecek.Ne olmuştu?Eski Cumhurbaşkanı Novak, cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak affettiği mahkumlar arasında devlete ait bir yetimhanedeki çocuk istismarı skandalına ismi karışan bir mahkumun yer aldığı ortaya çıktıktan sonra 10 Şubat’ta istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240210/macaristan-cumhurbaskani-novak-istifa-edecegini-duyurdu-1080610927.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081123799_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d9eed6474a6a87ffcba49c5b819a358.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, cumhurbaşkanı, anayasa mahkemesi (aym), tamas sulyok, viktor orban
macaristan, cumhurbaşkanı, anayasa mahkemesi (aym), tamas sulyok, viktor orban

Taciz affı istifa getirmişti: Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu

09:01 27.02.2024
© Zoltan MatheTamas Sulyok, Macaristan Başkanı
Tamas Sulyok, Macaristan Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© Zoltan Mathe
Abone ol
Macaristan parlamentosu, eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok’u ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.
Macaristan’ın eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından parlamento ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın liderliğini üstlendiği iktidar partisi Fidesz tarafından aday gösterilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok, 146 vekilin katıldığı oylamada 134 oyla cumhurbaşkanı seçildi.
Oylamada 5 vekil aleyhte oy kullanırken, 7 oy da geçersiz sayıldı. 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosunda muhalefet vekilleri ekseriyetle oylamaya katılmadı.

Ülkede pazar günü dört muhalefet partisinin destek verdiği bir protesto gösterisinde, cumhurbaşkanlığı seçiminin doğrudan halk tarafından yapılması talep edilmişti.

Şeffaflık sözü

Seçilmesinin ardından yemin eden Sulyok, kısa konuşmasında cumhurbaşkanlığı affı ve ödüllerine ilişkin kararlarda şeffaflık sözü verdi. Novak’ın yerine seçilen 67 yaşındaki Sulyok’un göreve başlama töreninin 5 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anayasa Mahkemesi hakimiydi

2014’te Anayasa Mahkemesi hakimi olan Sulyok, iki yıl sonra da mahkemenin başkanlığına yükselmişti. Sulyok’un görev süresi beş yıl olacak ve ikinci bir dönem için tekrar aday olabilecek.

Ne olmuştu?

Eski Cumhurbaşkanı Novak, cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak affettiği mahkumlar arasında devlete ait bir yetimhanedeki çocuk istismarı skandalına ismi karışan bir mahkumun yer aldığı ortaya çıktıktan sonra 10 Şubat’ta istifa etmişti.
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
DÜNYA
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa etti
10 Şubat, 21:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала