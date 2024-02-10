https://sputniknews.com.tr/20240210/macaristan-cumhurbaskani-novak-istifa-edecegini-duyurdu-1080610927.html
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa edeceğini duyurdu
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa edeceğini duyurdu
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, pedofili suçuna karışan bir kişinin affedilmesiyle ilgili skandal sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T19:55+0300
2024-02-10T19:55+0300
2024-02-10T19:55+0300
dünya
macaristan
katalin novak
istifa
istismar
pedofili
papa francis
viktor orban
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Macaristan'da geçtiğimiz günlerde, ülkenin Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Papa'nın Nisan 2023'te Budapeşte'ye yapacağı ziyaret öncesinde pedofil olduğu belirlenen bir müdür tarafından işlenen suçların örtbas edilmesine karışan eski bir çocuk evi müdür yardımcısına af talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal patlak vermiş ve muhalefet partileri Novak'ı istifaya çağırmıştı.Novak bir TV kanalında hata yaptığını belirterek yaptığı açıklamada, "Bugün size devlet başkanı olarak son kez hitap ediyorum. Cumhuriyetin başkanı olarak istifa ediyorum" dedi.Orban, skandalın siyasi yansımalarını kontrol altına almaya çalışarak cumhurbaşkanının çocuklara karşı işlenen suçları affetme hakkını elinden alan bir anayasa değişikliğini parlamentoya sunmuştu.Çocuk yurdu müdürü 2004-2016 yılları arasında reşit olmayan çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Müdür yardımcısı ise 3 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/macaristan-abd-ve-avrupanin-agir-baskisi-ukraynaya-iliskin-tutumumuzu-degistirmeyecek-1080603862.html
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macaristan, katalin novak , istifa, istismar, pedofili, papa francis, viktor orban
macaristan, katalin novak , istifa, istismar, pedofili, papa francis, viktor orban
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa edeceğini duyurdu
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, pedofili suçuna karışan bir kişinin affedilmesiyle ilgili skandal sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.
Macaristan'da geçtiğimiz günlerde, ülkenin Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Papa'nın Nisan 2023'te Budapeşte'ye yapacağı ziyaret öncesinde pedofil olduğu belirlenen bir müdür tarafından işlenen suçların örtbas edilmesine karışan eski bir çocuk evi müdür yardımcısına af talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal patlak vermiş ve muhalefet partileri Novak'ı istifaya çağırmıştı.
Novak bir TV kanalında hata yaptığını belirterek yaptığı açıklamada, "Bugün size devlet başkanı olarak son kez hitap ediyorum. Cumhuriyetin başkanı olarak istifa ediyorum" dedi.
Orban, skandalın siyasi yansımalarını kontrol altına almaya çalışarak cumhurbaşkanının çocuklara karşı işlenen suçları affetme hakkını elinden alan bir anayasa değişikliğini parlamentoya sunmuştu.
Çocuk yurdu müdürü 2004-2016 yılları arasında reşit olmayan çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Müdür yardımcısı ise 3 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.