https://sputniknews.com.tr/20240210/macaristan-abd-ve-avrupanin-agir-baskisi-ukraynaya-iliskin-tutumumuzu-degistirmeyecek-1080603862.html

Macaristan: ABD ve Avrupa'nın ağır baskısı Ukrayna'ya ilişkin tutumumuzu değiştirmeyecek

Macaristan: ABD ve Avrupa'nın ağır baskısı Ukrayna'ya ilişkin tutumumuzu değiştirmeyecek

Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Moskova ve Kiev arasında müzakere çağrısı yapan tutumu nedeniyle ABD ve Avrupa'nın... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T15:56+0300

2024-02-10T15:56+0300

2024-02-10T16:00+0300

ukrayna krizi

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peter szijjarto

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Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği demeçte, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Moskova ve Kiev arasında müzakere çağrısı yapan tutumu nedeniyle ABD ve Avrupa'nın ağır saldırısı altında olduğunu söyledi.Szijjarto açıklamasında dış baskının Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunu değiştirme kabiliyetine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.'Macaristan'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatında asla yer almayacak'Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği demeçte, Macaristan'ın Rusya ile devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'ya silah sevkiyatına hiçbir zaman katılmadığını ve katılmayacağını söyledi.Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar eurolık yardım tahsis etmesini kabul etme koşullarından birinin, paranın herhangi bir silah teslimatını kapsamaması olduğunu vurgulayarak, Budapeşte'nin Brüksel'den AB tarafından dondurulan Macar fonlarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceği ve bu ülkeye tahsis edilen fonların harcanmasını kontrol etmek için şeffaf bir mekanizma oluşturulacağı konusunda garanti aldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240208/macaristandan-washingtona-isvec-yaniti-abdnin-51-eyaleti-degiliz-1080545892.html

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