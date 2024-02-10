https://sputniknews.com.tr/20240210/macaristan-abd-ve-avrupanin-agir-baskisi-ukraynaya-iliskin-tutumumuzu-degistirmeyecek-1080603862.html
Macaristan: ABD ve Avrupa'nın ağır baskısı Ukrayna'ya ilişkin tutumumuzu değiştirmeyecek
Macaristan: ABD ve Avrupa'nın ağır baskısı Ukrayna'ya ilişkin tutumumuzu değiştirmeyecek
Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Moskova ve Kiev arasında müzakere çağrısı yapan tutumu nedeniyle ABD ve Avrupa'nın... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği demeçte, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Moskova ve Kiev arasında müzakere çağrısı yapan tutumu nedeniyle ABD ve Avrupa'nın ağır saldırısı altında olduğunu söyledi.Szijjarto açıklamasında dış baskının Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunu değiştirme kabiliyetine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.'Macaristan'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatında asla yer almayacak'Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği demeçte, Macaristan'ın Rusya ile devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'ya silah sevkiyatına hiçbir zaman katılmadığını ve katılmayacağını söyledi.Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar eurolık yardım tahsis etmesini kabul etme koşullarından birinin, paranın herhangi bir silah teslimatını kapsamaması olduğunu vurgulayarak, Budapeşte'nin Brüksel'den AB tarafından dondurulan Macar fonlarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceği ve bu ülkeye tahsis edilen fonların harcanmasını kontrol etmek için şeffaf bir mekanizma oluşturulacağı konusunda garanti aldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/macaristandan-washingtona-isvec-yaniti-abdnin-51-eyaleti-degiliz-1080545892.html
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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, abd, avrupa, rusya
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, abd, avrupa, rusya
Macaristan: ABD ve Avrupa'nın ağır baskısı Ukrayna'ya ilişkin tutumumuzu değiştirmeyecek
15:56 10.02.2024 (güncellendi: 16:00 10.02.2024)
Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Moskova ve Kiev arasında müzakere çağrısı yapan tutumu nedeniyle ABD ve Avrupa'nın ağır saldırısı altında olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği demeçte, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Moskova ve Kiev arasında müzakere çağrısı yapan tutumu nedeniyle ABD ve Avrupa'nın ağır saldırısı altında olduğunu söyledi.
Ukrayna ve çevresindeki insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek olduğunu her zaman açıkça ifade ettik. Bunu yapabilmenin tek yolu da ateşkes ve barış görüşmeleridir. Bizim pozisyonumuz budur. Transatlantik camiasında bu tutumumuz nedeniyle büyük bir saldırı altındayız.
Szijjarto açıklamasında dış baskının Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunu değiştirme kabiliyetine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
'Macaristan'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatında asla yer almayacak'
Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği demeçte, Macaristan'ın Rusya ile devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'ya silah sevkiyatına hiçbir zaman katılmadığını ve katılmayacağını söyledi.
Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Macaristan hiçbir zaman Ukrayna'ya silah sevkiyatını amaçlayan eylemlerin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır. Çünkü Ukrayna'ya ne kadar çok silah gönderilirse savaşın o kadar uzun süreceğine ve savaş ne kadar uzun sürerse o kadar çok yıkım yaşanacağına ve daha çok insanın öleceğine inanıyoruz.
Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar eurolık yardım tahsis etmesini kabul etme koşullarından birinin, paranın herhangi bir silah teslimatını kapsamaması olduğunu vurgulayarak, Budapeşte'nin Brüksel'den AB tarafından dondurulan Macar fonlarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceği ve bu ülkeye tahsis edilen fonların harcanmasını kontrol etmek için şeffaf bir mekanizma oluşturulacağı konusunda garanti aldığını söyledi.