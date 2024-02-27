Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

Süleyman Soylu, CHP standını ziyaret etti: 'Siyasetin nazireleri vardır'

X Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kemerburgaz'da CHP standını ziyret etti. X

Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar" dedi.