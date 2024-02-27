https://sputniknews.com.tr/20240227/suleyman-soylu-chp-standini-ziyaret-etti-siyasetin-nazireleri-vardir-1081157606.html
Süleyman Soylu, CHP standını ziyaret etti: 'Siyasetin nazireleri vardır'
Süleyman Soylu, CHP standını ziyaret etti: 'Siyasetin nazireleri vardır'
Sputnik Türkiye
Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T22:06+0300
2024-02-27T22:06+0300
2024-02-27T22:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
süleyman soylu
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seçim
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kemerburgaz'da CHP standını ziyret etti.Soylu, sosyal medya platformu X'ten ziyarete ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240227/bestas-imamoglu-sayemizde-secildi-demin-bir-borcu-yok-alacagi-var-1081156751.html
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süleyman soylu, ak parti, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
süleyman soylu, ak parti, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Süleyman Soylu, CHP standını ziyaret etti: 'Siyasetin nazireleri vardır'
Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar" dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kemerburgaz'da CHP standını ziyret etti.
Soylu, sosyal medya platformu X'ten ziyarete ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar