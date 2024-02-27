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Seçime giden ABD başkanı Biden'dan ülke için ‘önemli’ açıklama: Mutlu evliliğin sırrı iyi seks
Seçime giden ABD başkanı Biden'dan ülke için ‘önemli’ açıklama: Mutlu evliliğin sırrı iyi seks
Sputnik Türkiye
New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri Katie Rogers, yeni bir kitap kaleme aldı. ABD Başkanı'nın evliliğine dair daha önce duyulmamış anekdotları aktaran... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T10:19+0300
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Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, geçen senenin Nisan ayından yineden ABD Başkanlığına aday olacağını duyuran ve bu sene seçime girecek olan Joe Biden, "İyi evliliğin sırrı iyi seks" dedi.Kitaba göre Biden, eşi Jill Biden'ın 'pek hoşuna gitmese de' yanında çalışanlara şakayla karışık şekilde "47 yıllık bir evliliğin sırrının iyi seks" olduğunu söyledi. 2006 yılında başkan adayı olup olmayacağı sorulduğunda Biden, "Evde olup çocuklarım uyurken eşimle sevişmeyi tercih ederim" demişti.
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abd, joe biden, jill biden, seks, cinsel, cinsel istek, cinsel ilişki, seçim, evlilik
abd, joe biden, jill biden, seks, cinsel, cinsel istek, cinsel ilişki, seçim, evlilik

Seçime giden ABD başkanı Biden'dan ülke için ‘önemli’ açıklama: Mutlu evliliğin sırrı iyi seks

10:19 27.02.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri Katie Rogers, yeni bir kitap kaleme aldı. ABD Başkanı'nın evliliğine dair daha önce duyulmamış anekdotları aktaran kitaba göre Biden, "47 yıllık bir evliliğin sırrının iyi seks" olduğunu söyledi.
Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, geçen senenin Nisan ayından yineden ABD Başkanlığına aday olacağını duyuran ve bu sene seçime girecek olan Joe Biden, "İyi evliliğin sırrı iyi seks" dedi.
Kitaba göre Biden, eşi Jill Biden'ın 'pek hoşuna gitmese de' yanında çalışanlara şakayla karışık şekilde "47 yıllık bir evliliğin sırrının iyi seks" olduğunu söyledi. 2006 yılında başkan adayı olup olmayacağı sorulduğunda Biden, "Evde olup çocuklarım uyurken eşimle sevişmeyi tercih ederim" demişti.
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