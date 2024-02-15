https://sputniknews.com.tr/20240215/zelenskiyin-biden-verdigi-hediye-kriz-yaratti-kirmamak-icin-kabul-ettik-1080755167.html

Zelenskiy'in Biden verdiği hediye kriz yarattı: Kırmamak için kabul ettik

Zelenskiy'in Biden verdiği hediye kriz yarattı: Kırmamak için kabul ettik

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in 2022’de ABD'li mevkidaşı Biden ve heyetine toplam değeri 4 bin 500 doları bulan hediyeler verdiğini... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T10:57+0300

2024-02-15T10:57+0300

2024-02-15T10:57+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

joe biden

hediye

jill biden

beyaz saray

kiev

washington

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Beyaz Saray’ın, 2022’de yetkililere verilen hediyelerle ilgili protokolde, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililere toplam değeri 4 bin 500 doları bulan hediyeler sunduğu ifade edildi.Zelenskiy’in Nisan 2022’de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a ‘Aydınlık kazanacak’ adlı bir tablo, geleneksel Ukrayna gömleği ve ‘Bilge Yaroslav Nişanı’ madalya takımını hediye ettiği belirtilirken bu hediyenin tahmini değerinin yaklaşık bin 430 dolar olduğu ifade edildi.Ukrayna liderinin Kasım 2022’deki buluşmada Biden’a ‘Turuncu Desenler’ adlı bir tablo hediye ettiği ifade edilen protokol metninde, “Tahmini değeri 2 bin 400 dolar olan bu hediye, ABD Başkanlığına bağlı ulusal arşive aktarılma aşamasındadır” dendi.Zelenskiy’in eşinin de Jill Biden’e “masa örtüsü ve dört peçete takımıyla birlikte altın broş ve küpeler” hediye ettiği belirtilirken, bu hediyenin tahmini değerinin 570 dolar olduğu, ABD’nin First Lady'sinin hediye edilen mücevherleri kendine aldığı kaydedildi.Protokolde, “Hediyenin kabul edilmemesi, hediye sunan kişiyi ve ABD hükümetini zor durumda bırakırdı” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-2022-yili-gelirini-acikladi-daha-az-kazanmis-1080150095.html

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vladimir zelenskiy, joe biden, hediye, jill biden, beyaz saray, kiev, washington