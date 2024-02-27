https://sputniknews.com.tr/20240227/rusyada-kuran-i-kerimi-yakan-kisiye-35-yil-hapis-cezasi-verildi--1081142970.html
Rusya'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3.5 yıl hapis cezası verildi
Rusya'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3.5 yıl hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Rusya'da mahkeme, Kuran'ı Kerim'i yakan gence 3.5 hapis cezası verdi. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T15:42+0300
2024-02-27T15:42+0300
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Rusya'nın Volgograd bölgesinde Kuran-ı Kerim yakan 20 yaşındaki Nikita Zhuravel'e 'manevi değerlere hakaret ve halkın düzenini bozma' suçundan 3.5 yıl cezaya çarptırıldı. Ukrayna İstihbarat Servisi'nden para alarak eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıkan Zhuravel, geçmişte bir cami çıkışında Kuran-ı Kerim'i yakmış ve Rus İstihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı.Direkt olarak hapse gönderilen ve yargılanan kişi, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un özel isteği üzerine Çeçenistan'daki mahkemede 13 İmam ve yargıç tarafından yargılandığı sırada suçunu kabul etmişti. Kadirov'un oğlu, Kuran'ı Kerim'i yakan Zhuravel'i dövmüştü Eylül ayında Çeçenistan'da yargılandığı sürece Zhuravel'e ceza evine ziyarete gelen Çeçen liderin oğlu Adem Kadirov, adama fiziksel şiddet uygulamıştı. Kadirov ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıp Adem'in tavrından dolayı gururlandığını, inanç hassasiyeti ve dini ideallerinden ötürü de oğlu ile abartısız gurur duyduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230819/islam-karsiti-pegida-lideri-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yirtti-1074759671.html
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rusya, çeçenistan, ahmat kadirov vakfı, ramzan kadirov, ahmet kadirov, ukrayna, istihbarat, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, ab
Rusya'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3.5 yıl hapis cezası verildi
15:42 27.02.2024 (güncellendi: 16:55 27.02.2024)
Rusya'da mahkeme, Kuran'ı Kerim'i yakan gence 3.5 hapis cezası verdi.
Rusya'nın Volgograd bölgesinde Kuran-ı Kerim yakan 20 yaşındaki Nikita Zhuravel'e 'manevi değerlere hakaret ve halkın düzenini bozma' suçundan 3.5 yıl cezaya çarptırıldı. Ukrayna İstihbarat Servisi'nden para alarak eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıkan Zhuravel, geçmişte bir cami çıkışında Kuran-ı Kerim'i yakmış ve Rus İstihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı.
Direkt olarak hapse gönderilen ve yargılanan kişi, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un özel isteği üzerine Çeçenistan'daki mahkemede 13 İmam ve yargıç tarafından yargılandığı sırada suçunu kabul etmişti.
Kadirov'un oğlu, Kuran'ı Kerim'i yakan Zhuravel'i dövmüştü
Eylül ayında Çeçenistan'da yargılandığı sürece Zhuravel'e ceza evine ziyarete gelen Çeçen liderin oğlu Adem Kadirov, adama fiziksel şiddet uygulamıştı. Kadirov ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıp Adem'in tavrından dolayı gururlandığını, inanç hassasiyeti ve dini ideallerinden ötürü de oğlu ile abartısız gurur duyduğunu söylemişti.