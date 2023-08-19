https://sputniknews.com.tr/20230819/islam-karsiti-pegida-lideri-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yirtti-1074759671.html

İslam karşıtı Pegida lideri Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yırttı

İslam karşıtı Pegida lideri Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yırttı

Göç ve İslam karşıtı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida), Hollanda lideri Wagensveld, 18 Ağustos'ta Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T09:58+0300

2023-08-19T09:58+0300

2023-08-19T09:58+0300

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Büyükelçilik önünde toplanan karşı göstericilerin taşla karşılık verdiği göç ve İslam karşıtı örgütün lideri Wagensveld ve 2 arkadaşı polise sığındı.Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, tasvip etmese de, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle, Kur'an yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.Pegida lideri Edwin Wagensveld, Cuma günü, Türk hükümetinin yıllardır Hollanda'daki gösterilere müdahale ettiğini savunarak, buna bir son verilmesi için Kur'an-ı Kerim yırtma kararı aldıklarını açıkladı. Pegida lideri, “İslam ülkeleri, gösteri hakkının kısıtlanmaması durumunda İsveç ve Danimarka'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. Bu kabul edilemez ve sert bir yanıt gerektiriyor” dedi.Hollanda’da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi ile ve Türkiye kökenli bazı İslami kuruluşlar, Lahey Belediye Başkanı van Zanen’e başvurarak, eyleme izin verilmemesini talep etti. DENK Partisi’nden yapılan açıklamada, "Bunun ifade özgürlüğü değil, açıkça nefret söylemi olduğu" belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230801/isvecten-kurana-saldiri-onlemi-sinir-kontrolleri-yogunlastirildi-polisin-yetkisi-artirildi-1074248338.html

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