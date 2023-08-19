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İslam karşıtı Pegida lideri Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yırttı
İslam karşıtı Pegida lideri Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yırttı
Göç ve İslam karşıtı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida), Hollanda lideri Wagensveld, 18 Ağustos'ta Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T09:58+0300
2023-08-19T09:58+0300
kuran
kuran-ı kerim
dünya
edwin wagensveld
pegida
pegida
protesto
türk
türkiye
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Büyükelçilik önünde toplanan karşı göstericilerin taşla karşılık verdiği göç ve İslam karşıtı örgütün lideri Wagensveld ve 2 arkadaşı polise sığındı.Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, tasvip etmese de, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle, Kur'an yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.Pegida lideri Edwin Wagensveld, Cuma günü, Türk hükümetinin yıllardır Hollanda'daki gösterilere müdahale ettiğini savunarak, buna bir son verilmesi için Kur'an-ı Kerim yırtma kararı aldıklarını açıkladı. Pegida lideri, “İslam ülkeleri, gösteri hakkının kısıtlanmaması durumunda İsveç ve Danimarka'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. Bu kabul edilemez ve sert bir yanıt gerektiriyor” dedi.Hollanda’da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi ile ve Türkiye kökenli bazı İslami kuruluşlar, Lahey Belediye Başkanı van Zanen’e başvurarak, eyleme izin verilmemesini talep etti. DENK Partisi’nden yapılan açıklamada, "Bunun ifade özgürlüğü değil, açıkça nefret söylemi olduğu" belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/isvecten-kurana-saldiri-onlemi-sinir-kontrolleri-yogunlastirildi-polisin-yetkisi-artirildi-1074248338.html
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kuran, kuran-ı kerim, edwin wagensveld, pegida, pegida, protesto, türk, türkiye, büyükelçi, lahey, hollanda, denk, denk partisi
kuran, kuran-ı kerim, edwin wagensveld, pegida, pegida, protesto, türk, türkiye, büyükelçi, lahey, hollanda, denk, denk partisi

İslam karşıtı Pegida lideri Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yırttı

09:58 19.08.2023
© AAHollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Utrecht kentinde tek başına yaptığı eylemde yine Kuran yırttı.
Hollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Utrecht kentinde tek başına yaptığı eylemde yine Kuran yırttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
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Göç ve İslam karşıtı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida), Hollanda lideri Wagensveld, 18 Ağustos'ta Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırttı.
Büyükelçilik önünde toplanan karşı göstericilerin taşla karşılık verdiği göç ve İslam karşıtı örgütün lideri Wagensveld ve 2 arkadaşı polise sığındı.
Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, tasvip etmese de, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle, Kur'an yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.
Pegida lideri Edwin Wagensveld, Cuma günü, Türk hükümetinin yıllardır Hollanda'daki gösterilere müdahale ettiğini savunarak, buna bir son verilmesi için Kur'an-ı Kerim yırtma kararı aldıklarını açıkladı. Pegida lideri, “İslam ülkeleri, gösteri hakkının kısıtlanmaması durumunda İsveç ve Danimarka'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. Bu kabul edilemez ve sert bir yanıt gerektiriyor” dedi.
Hollanda’da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi ile ve Türkiye kökenli bazı İslami kuruluşlar, Lahey Belediye Başkanı van Zanen’e başvurarak, eyleme izin verilmemesini talep etti. DENK Partisi’nden yapılan açıklamada, "Bunun ifade özgürlüğü değil, açıkça nefret söylemi olduğu" belirtildi.
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