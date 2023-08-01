https://sputniknews.com.tr/20230801/isvecten-kurana-saldiri-onlemi-sinir-kontrolleri-yogunlastirildi-polisin-yetkisi-artirildi-1074248338.html
İsveç'ten 'Kuran'a saldırı' önlemleri: Sınır kontrolleri yoğunlaşıyor, polisin yetkisi artırıldı
İsveç'ten 'Kuran'a saldırı' önlemleri: Sınır kontrolleri yoğunlaşıyor, polisin yetkisi artırıldı
İsveç yönetimi, Kuran'a yönelik saldırıların ardından 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle sınır kontrollerini yoğunlaştırdığını ve polise daha geniş yetkiler... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T16:00+0300
2023-08-01T16:00+0300
2023-08-01T16:32+0300
dünya
danimarka
isveç
kuran
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Kuran'a yapılan çok sayıda saldırı Müslüman ülkelerle saldırıların düzenlendiği ülkeler arasında gerilim yaratırken, İsveç hükümeti sınır kontrollerini yoğunlaştırmayı planladığını duyurdu.Başbakan Ulf Kristersson, konuyla ilgili açıklamasında "İsveç'le çok zayıf bağları olan insanlar İsveç'e suç işlemek için gelmemeli" dedi. Adalet Bakanı Gunnar Strommer de "İç sınır kontrolleri, güvenliğimizi tehdit edebilecek yolcuları belirlememizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.Strommer ayrıca yeni İsveç yasasının bugün yürürlüğe girdiğini ve polise araç ve üst araması da dahil olmak üzere İsveç sınırları içinde daha geniş yetkiler verdiğini kaydetti. Strommer, "Amaç, polis çalışmalarını güçlendirmek ve iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek" dedi.İsveç'te Kuran'a yapılan en son saldırı, parlamento önünde Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem tarafından gerçekleştirilmişti. İkili, daha önce de Stockholm'deki ana cami ve İsveç'in başkentindeki Irak büyükelçiliği önünde benzer saldırılar düzenlemişti. İsveç ayrıca, geçen hafta terörle mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aralarında silahlı kuvvetler ile kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu 15 hükümet organına talimat vermişti. Danimarka da, belirli durumlarda kutsal metinlerin yakılmasını içeren protestoları durdurmanın yasal yollarını araştıracağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecte-tipkibasim-kuran-yakma-eylemi-1074206942.html
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danimarka, isveç, kuran, saldırı
danimarka, isveç, kuran, saldırı
İsveç'ten 'Kuran'a saldırı' önlemleri: Sınır kontrolleri yoğunlaşıyor, polisin yetkisi artırıldı
16:00 01.08.2023 (güncellendi: 16:32 01.08.2023) Abone ol
İsveç yönetimi, Kuran'a yönelik saldırıların ardından 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle sınır kontrollerini yoğunlaştırdığını ve polise daha geniş yetkiler verildiğini açıkladı.
Kuran'a yapılan çok sayıda saldırı Müslüman ülkelerle saldırıların düzenlendiği ülkeler arasında gerilim yaratırken, İsveç hükümeti sınır kontrollerini yoğunlaştırmayı planladığını duyurdu.
Başbakan Ulf Kristersson, konuyla ilgili açıklamasında "İsveç'le çok zayıf bağları olan insanlar İsveç'e suç işlemek için gelmemeli" dedi.
Adalet Bakanı Gunnar Strommer de "İç sınır kontrolleri, güvenliğimizi tehdit edebilecek yolcuları belirlememizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Strommer ayrıca yeni İsveç yasasının bugün yürürlüğe girdiğini ve polise araç ve üst araması da dahil olmak üzere İsveç sınırları içinde daha geniş yetkiler verdiğini kaydetti. Strommer, "Amaç, polis çalışmalarını güçlendirmek ve iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek" dedi.
İsveç'te Kuran'a yapılan en son saldırı, parlamento önünde Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem tarafından gerçekleştirilmişti. İkili, daha önce de Stockholm'deki ana cami ve İsveç'in başkentindeki Irak büyükelçiliği önünde benzer saldırılar düzenlemişti.
İsveç ayrıca, geçen hafta terörle mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aralarında silahlı kuvvetler ile kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu 15 hükümet organına talimat vermişti.
Danimarka da, belirli durumlarda kutsal metinlerin yakılmasını içeren protestoları durdurmanın yasal yollarını araştıracağını duyurmuştu.