https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecte-tipkibasim-kuran-yakma-eylemi-1074206942.html
İsveç'te tıpkıbasım Kuran yakma eylemi
İsveç'te tıpkıbasım Kuran yakma eylemi
İskandinav ülkesinde daha önce de Kuran yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem, bugün yine yeniden polisten aldıkları izinle İsveç parlamentosunun... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T15:57+0300
2023-07-31T15:57+0300
2023-07-31T16:11+0300
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İsveç ile Ortadoğu ülkeleri arasında gerilimi ateşleyen önceki Kuran yakma eylemlerinin bir benzeri, Stokholm'de parlamento önünde düzenlendi. Salwan Momika ve Salwan Najem, haziran sonunda Stokholm'ün ana camisinin dışındaki bir protestoda yaptıkları gibi İslam'ın kutsal kitabını tekmeleyip ezdikten sonra ateşe verdi. İkili, 20 Temmuz'da Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde düzenlediği benzer protestoda Kuran'ın üzerine basmıştı, ancak sayfalarını yakmamıştı.NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını almak zorunda olan İsveç hükümetinin talebi doğrultusunda polisin Kuran yakılmasına yasak kararının Yargıtay tarafından bozulmasından beri, polis izni ve koruması altında düzenlenen bu tür eylemler, Ortadoğu ve nüfus çoğunluğu Müslüman ülkelerde büyük tepki çekti.Salwan Najem ise bugünkü eylem öncesinde Expressen gazetesine "Siz (Kuran'ı) yasaklayana dek defalarca yakacağım" dedi.
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isveç, kuran-ı kerim, kuran
isveç, kuran-ı kerim, kuran
İsveç'te tıpkıbasım Kuran yakma eylemi
15:57 31.07.2023 (güncellendi: 16:11 31.07.2023) Abone ol
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İskandinav ülkesinde daha önce de Kuran yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem, bugün yine yeniden polisten aldıkları izinle İsveç parlamentosunun önünde Kuran yakma eylemi gerçekleştirdi.
İsveç ile Ortadoğu ülkeleri arasında gerilimi ateşleyen önceki Kuran yakma eylemlerinin bir benzeri, Stokholm'de parlamento önünde düzenlendi.
Salwan Momika ve Salwan Najem, haziran sonunda Stokholm'ün ana camisinin dışındaki bir protestoda yaptıkları gibi İslam'ın kutsal kitabını tekmeleyip ezdikten sonra ateşe verdi.
İkili, 20 Temmuz'da Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde düzenlediği benzer protestoda Kuran'ın üzerine basmıştı, ancak sayfalarını yakmamıştı.
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını almak zorunda olan İsveç hükümetinin talebi doğrultusunda polisin Kuran yakılmasına yasak kararının Yargıtay tarafından bozulmasından beri, polis izni ve koruması altında düzenlenen bu tür eylemler, Ortadoğu ve nüfus çoğunluğu Müslüman ülkelerde büyük tepki çekti.
Salwan Najem ise bugünkü eylem öncesinde Expressen gazetesine "Siz (Kuran'ı) yasaklayana dek defalarca yakacağım" dedi.