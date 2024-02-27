https://sputniknews.com.tr/20240227/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-patrusev-kuba-lideriyle-gorustu-1081137630.html

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patruşev Küba lideriyle görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patruşev Küba lideriyle görüştü

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Havana’yı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev’i kabul etti. Görüşmede ikili işbirliği... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T17:02+0300

2024-02-27T17:02+0300

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rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

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Rusya Güvenlik Konseyi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Nikolay Patruşev’in Küba’nın başkenti Havana’yı ziyaret ettiği belirtilirken, “Havana’da Patruşev, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez tarafından kabul edildi. Görüşmede, Rusya ve Küba arasında güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarındaki uygulamalı işbirliği konuları değerlendirildi” ifadesine yer verildi.Taraflar, Rusya ve Küba’nın güvenilir müttefikler olduğunu ve aktif olarak çok yönlü işbirliğini geliştirdiğini kaydetti.Küba lideri Diaz-Canel geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmüştü.

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rusya, küba, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, nikolay patruşev, latin amerika, miguel diaz-canel