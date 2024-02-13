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Erdoğan: Daha adil bir dünya mümkün
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/kuba-lideri-soykirimci-israil-1-milyondan-fazla-filistinlinin-sigindigi-yere-vahsice-saldirdi-1080672715.html
Küba lideri: Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı
Küba lideri: Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Refah kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:51+0300
2024-02-13T09:51+0300
israil- filistin çatışması
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Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımında, Gazze'de son 24 saatte 220 sivilin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü belirtti. Canel, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı. Görüntüler korkunç, orada yaşananları en sert ifadelerle kınıyoruz. Yaşasın Filistin!" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/israil-refah-saldirilarini-bu-sozlerle-savundu-hersey-iki-esiri-kurtarmak-icin-1080650280.html
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gazze, filistin, küba
gazze, filistin, küba

Küba lideri: Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı

09:51 13.02.2024
© AA / Belal KhaledGazze'de çocuklar
Gazze'de çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Belal Khaled
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Refah kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı." ifadesini kullandı.
Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımında, Gazze'de son 24 saatte 220 sivilin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü belirtti. Canel, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı. Görüntüler korkunç, orada yaşananları en sert ifadelerle kınıyoruz. Yaşasın Filistin!" ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi saldırıları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Refah saldırılarını bu sözlerle ‘savundu’: Her şey iki esiri kurtarmak için
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