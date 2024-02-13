https://sputniknews.com.tr/20240213/kuba-lideri-soykirimci-israil-1-milyondan-fazla-filistinlinin-sigindigi-yere-vahsice-saldirdi-1080672715.html
Küba lideri: Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı
Küba lideri: Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Refah kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:51+0300
2024-02-13T09:51+0300
2024-02-13T09:51+0300
israil- filistin çatışması
gazze
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Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımında, Gazze'de son 24 saatte 220 sivilin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü belirtti. Canel, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı. Görüntüler korkunç, orada yaşananları en sert ifadelerle kınıyoruz. Yaşasın Filistin!" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/israil-refah-saldirilarini-bu-sozlerle-savundu-hersey-iki-esiri-kurtarmak-icin-1080650280.html
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gazze, filistin, küba
Küba lideri: Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Refah kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı." ifadesini kullandı.
Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımında, Gazze'de son 24 saatte 220 sivilin İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü belirtti. Canel, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı. Görüntüler korkunç, orada yaşananları en sert ifadelerle kınıyoruz. Yaşasın Filistin!" ifadesini kullandı.