https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-uzman-ukrayna-ordusu-elinde-baska-tanklar-kalmadigi-icin-abramslari-kullandi-1081147718.html

Rus uzman: Ukrayna ordusu, elinde başka tanklar kalmadığı için Abrams’ları kullandı

Rus uzman: Ukrayna ordusu, elinde başka tanklar kalmadığı için Abrams’ları kullandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın önde gelen askeri uzmanlarından Viktor Murahovskiy, Ukrayna ordusunun cephenin Avdeyevka bölgesinde elinde başka tanklar kalmadığı için en az bir... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T17:25+0300

2024-02-27T17:25+0300

2024-02-27T17:25+0300

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Rus Arsenal Oteçestva dergisinin Genel Yayın Yönetmeni, emekli Albay Murahovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin cephenin Avdeyevka bölgesinde en az bir müfreze ABD yapımı Abrams tankı kullandığını, çünkü cephenin bu bölgesinde başka tanklar kalmadığını söyledi.Rus analist, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Avdeyevka istikametinde en az bir müfreze Amerikan yapımı Abrams tankı kullandı, bu 3 ya da 4 araç eder. Daha önce bu tankları inatla yedekte tutuyorlardı, ancak devreye almak zorunda kaldılar, zira bu bölgede askerlerimizin eylemleri sayesinde diğer tüm tanklar tükendi” diye konuştu.‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Amerikan Abrams M1A1 FEP tanklarının uranyum zırh kitlerinin söküldüğü sadeleştirilmiş bir zırh versiyonuna sahip olduklarına ve sadeleştirilmiş iletişim kiti versiyonu kullandıklarına dikkat çeken Murahovskiy, “Bunun yanı sıra tankta üstten koruma kiti bulunmuyor ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koruma özelliğine sahip değil. Askerlerimiz için oldukça kolay bir hedef” ifadelerini kullandı.Daha önce Telegram kanallarında Abrams tanklarından birinin Ukrayna birlikleri tarafından Avdeyevka istikametinde kullanıldığına dair bir video yayınlandı. Videoda Amerikan yapımı tankın kırsal kesimdeki toprak yolda ilerleyerek ormanlık alandaki bazı hedeflere ateş ettiği görülüyor.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in Danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e demecinde ABD yapımı ilk Abrams tankının dün Avdeyevka yakınlarında imha edildiğini duyurmuştu. Yanan tankın yer aldığı fotoğraf ve video da Telegram’da yayınlanmıştı.Operasyon bölgesinde faaliyette olan Rus Silahlı Kuvvetleri, halihazırda onlarca Alman yapımı Leopard tankını, ayrıca birkaç İngiliz Challenger ve Fransız yapımı tekerlekli AMX-10RC tankını imha etmiş durumda.

https://sputniknews.com.tr/20240226/abrams-tankinin-imha-edilmesini-yorumlayan-peskov-askerler-bu-tanklarin-da-yanacagini-soylemisti-1081117634.html

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