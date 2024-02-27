https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-hava-savunma-gucleri-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusurdu-1081153852.html
Rus hava savunma güçleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü
Rus hava savunma güçleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracı (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemlerinin Kiev'in düzenlediği bir saldırıyı daha önledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 adet uçak tipi İHA’yı daha düşürdü, böylelikle Kiev’in Rusya’daki hedeflere yönelik bir saldırısı daha önlenmiş oldu.Açıklamada, “Bugün saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbette olan hava savunma sistemleri ile Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 adet insansız hava aracı imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rus hava savunması dün gece de Bryansk bölgesinde 2, Belgorod bölgesinde de 1 İHA olmak üzere Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürmüştü. Bugün öğle saatlerinde ise Belgorod bölgesinde 2 İHA daha imha edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-uzman-ukrayna-ordusu-elinde-baska-tanklar-kalmadigi-icin-abramslari-kullandi-1081147718.html
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Rus hava savunma güçleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracı (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemlerinin Kiev'in düzenlediği bir saldırıyı daha önledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 3 adet uçak tipi İHA’yı daha düşürdü, böylelikle Kiev’in Rusya’daki hedeflere yönelik bir saldırısı daha önlenmiş oldu.
Açıklamada, “Bugün saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbette olan hava savunma sistemleri ile Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 3 adet insansız hava aracı imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Rus hava savunması dün gece de Bryansk bölgesinde 2, Belgorod bölgesinde de 1 İHA olmak üzere Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürmüştü. Bugün öğle saatlerinde ise Belgorod bölgesinde 2 İHA daha imha edilmişti.