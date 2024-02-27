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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/putinden-ozel-harekat-gunu-vesilesiyle-mesaj-neonazilere-karsi-savasta-kahramanlik-sergiliyorlar-1081134844.html
Putin’den Özel Harekat Günü vesilesiyle mesaj: Savaşta kahramanlık sergiliyorlar
Putin’den Özel Harekat Günü vesilesiyle mesaj: Savaşta kahramanlık sergiliyorlar
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri’nin Nazilere karşı savaşta kahramanlık sergileyerek verilen görevleri onurla yerine getirdiğini ve... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 2015’ten bu yana 27 Şubat'ta Özel Harekat Kuvvetleri Günü kutlanıyor.Putin, Özel Harekat Kuvvetleri’ne kutlama mesajında, “Sayın arkadaşlar. Mesleki bayramınız olan Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nüzü kutluyorum. Tüm personeli ve gazilere dürüst ve candan hizmetinizden, sergilediğiniz cesaretten ve yeminize bağlı kaldığınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Özel Harekat Kuvvetleri askerlerine seslenen Putin, “En tehlikeli bölgelerde, ön cephede, düşman hatlarının arkasında, baskın ve ani saldırılarda, size verilen görevleri onurla yerine getiriyor, cesur, yetkin ve kararlı davranıyorsunuz. Bu üst nitelikler ve büyük dayanıklılığınız her zaman Özel Harekat Kuvvetleri asker ve komutanlarını farklı kılmıştır” dedi.Özel Harekat Kuvvetlerini oluşturma kararının, yeni sorunlara etkili bir şekilde tepki verme ihtiyacından doğduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240121/soygu-ukraynanin-karsi-saldirisinin-puskurtulmesinde-kilit-rol-oynayan-faktoru-acikladi-1079866687.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, özel harekat, özel harekat kuvvetleri günü
rusya, ukrayna, vladimir putin, özel harekat, özel harekat kuvvetleri günü

Putin’den Özel Harekat Günü vesilesiyle mesaj: Savaşta kahramanlık sergiliyorlar

13:02 27.02.2024 (güncellendi: 13:47 27.02.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковPutin'in Federal Meclis'teki yıllık konuşması
Putin'in Federal Meclis'teki yıllık konuşması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri’nin Nazilere karşı savaşta kahramanlık sergileyerek verilen görevleri onurla yerine getirdiğini ve dünyanın her yerinde Rusya’nın ulusal çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 2015’ten bu yana 27 Şubat'ta Özel Harekat Kuvvetleri Günü kutlanıyor.
Putin, Özel Harekat Kuvvetleri’ne kutlama mesajında, “Sayın arkadaşlar. Mesleki bayramınız olan Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nüzü kutluyorum. Tüm personeli ve gazilere dürüst ve candan hizmetinizden, sergilediğiniz cesaretten ve yeminize bağlı kaldığınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Özel Harekat Kuvvetleri askerlerine seslenen Putin, “En tehlikeli bölgelerde, ön cephede, düşman hatlarının arkasında, baskın ve ani saldırılarda, size verilen görevleri onurla yerine getiriyor, cesur, yetkin ve kararlı davranıyorsunuz. Bu üst nitelikler ve büyük dayanıklılığınız her zaman Özel Harekat Kuvvetleri asker ve komutanlarını farklı kılmıştır” dedi.
Özel Harekat Kuvvetlerini oluşturma kararının, yeni sorunlara etkili bir şekilde tepki verme ihtiyacından doğduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

En kısa sürede ordumuzun büyük bir gücü haline geldiniz. Özel Harekat Kuvvetleri, emir alır almaz vatanı korumaya ve Rusya’nın ulusal çıkarlarını dünyanın her yerinde savunmaya hazır olduğunu uygulamada kanıtladı. Kırım ve Sivastopol’ü Nazi tehdidine karşı korudunuz. Suriye’de terörle mücadelede kendini en iyi şekilde gösterdiniz. Bugün de Neonazilere karşı savaşta kahramanlık ve cesaretinizi sergiliyorsunuz.

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