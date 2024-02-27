https://sputniknews.com.tr/20240227/putinden-ozel-harekat-gunu-vesilesiyle-mesaj-neonazilere-karsi-savasta-kahramanlik-sergiliyorlar-1081134844.html

Putin’den Özel Harekat Günü vesilesiyle mesaj: Savaşta kahramanlık sergiliyorlar

Putin’den Özel Harekat Günü vesilesiyle mesaj: Savaşta kahramanlık sergiliyorlar

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri’nin Nazilere karşı savaşta kahramanlık sergileyerek verilen görevleri onurla yerine getirdiğini ve... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T13:02+0300

2024-02-27T13:02+0300

2024-02-27T13:47+0300

ukrayna krizi

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vladimir putin

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özel harekat kuvvetleri günü

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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 2015’ten bu yana 27 Şubat'ta Özel Harekat Kuvvetleri Günü kutlanıyor.Putin, Özel Harekat Kuvvetleri’ne kutlama mesajında, “Sayın arkadaşlar. Mesleki bayramınız olan Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nüzü kutluyorum. Tüm personeli ve gazilere dürüst ve candan hizmetinizden, sergilediğiniz cesaretten ve yeminize bağlı kaldığınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Özel Harekat Kuvvetleri askerlerine seslenen Putin, “En tehlikeli bölgelerde, ön cephede, düşman hatlarının arkasında, baskın ve ani saldırılarda, size verilen görevleri onurla yerine getiriyor, cesur, yetkin ve kararlı davranıyorsunuz. Bu üst nitelikler ve büyük dayanıklılığınız her zaman Özel Harekat Kuvvetleri asker ve komutanlarını farklı kılmıştır” dedi.Özel Harekat Kuvvetlerini oluşturma kararının, yeni sorunlara etkili bir şekilde tepki verme ihtiyacından doğduğunu kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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