https://sputniknews.com.tr/20240121/soygu-ukraynanin-karsi-saldirisinin-puskurtulmesinde-kilit-rol-oynayan-faktoru-acikladi-1079866687.html

Şoygu, Ukrayna'nın karşı saldırısının püskürtülmesinde kilit rol oynayan faktörü açıkladı

Şoygu, Ukrayna'nın karşı saldırısının püskürtülmesinde kilit rol oynayan faktörü açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, cephe hattında istihkam birlikleri tarafından örülen çit ve bariyerlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısının akamete... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T10:32+0300

2024-01-21T10:32+0300

2024-01-21T10:32+0300

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İstihkam Birlikleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Rusya ordusunda görev yapan mühendisleri kutlayan Rusya Savunma Sergey Şoygu, "İstihkam birliklerinin personeli, kendi tarihleri boyunca görevlerini hakkıyla yerine getirmekte olup ülkemizin savunma imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesine çok büyük bir katkıda bulunmakta ve muharebe sahasında zaferlerin kazanılmasına destek olmaktadır" dedi.Savunma Bakanı, Rus ordusunun mühendisleri tarafından cephe hattında kurulan çit ve bariyer sisteminin düşmanın saldırı planlarının boşa çıkarılmasında kilit rol oynadığını vurguladı.Şoygu, askeri mühendislerin su bariyerleri üzerinden geçişlerin organize edilmesi, çeşitli tesislerin mayınlardan arındırılması ve onarılması gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirdiklerinin de altını çizerek Rus ordusunun bu biriminin özel askeri harekat sırasında gösterdiği özveri ve cesaretin takdire şayan olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanı, mesajının sonunda "Herkesin bayramını kutluyor, özverili hizmetiniz ve askeri çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Rusya'nın çıkarlarını korumak için her şeyi yapmaya devam edeceğinize eminim. Sizlere sağlık, refah ve Anavatan adına yeni başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin ve Kiev'in büyük umutlar bağladığı Ukrayna'nın karşı saldırısı 4 Haziran 2023'te başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tarihten 3 ay sonra yaptığı açıklamada, karşı saldırının tamamen başarısız olduğunu açıklamıştı.Şoygu'nun 19 Aralık'ta paylaştığı rakamlara göre karşı saldırı girişimi sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 159 bin asker, 121 uçak, 37'si Alman yapımı Leopard olmak üzere 766 tank kaybetmişti. Daha önce Şoygu, Batı silahlarının tedarikinin ve Ukrayna askeri yönetiminin stratejik rezervleri çatışmalara dahil etmesinin muharebe sahasındaki durumu değiştirmediğini vurgulamıştı.Daha önce Batı medyası da, Rus ordusunun geçilmez bir mayın tarlası, engebeli arazi, tanksavar hendekleri ve tuzak telleriyle oluşturduğu katmanlı savunma hattının Ukrayna'nın karşı saldırısının püskürtülmesinde önemli bir rol oynadığını kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-dev-nato-tatbikatina-ilk-yanit-geldi-1079865131.html

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rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, moskova, kiev