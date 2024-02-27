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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240227/ozgur-ozel-trt-murat-kurumu-29-dakika-ekrem-imamoglunu-0-dakika-vermis-1081141893.html
Özgür Özel: TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0 dakika vermiş
Özgür Özel: TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0 dakika vermiş
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0, Hamza Dağ’ı 26 dakika Cemil Tugay’ı 0, Turgut Altınok’u 17... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T15:25+0300
2024-02-27T15:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
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trt
ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 madencinin hala toprak altında olduğunu anımsatan CHP lideri, Soma’da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından madencilerle bir taahhütname imzalandığını ancak buradaki maddelerin hayata geçmediğini söyledi.Özel, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimin ardından TBMM’de 44 yeni yasa teklifinin yasalaştığını belirterek, bunlardan hiçbirinin madencilerin iş güvenliğine yönelik olmadığın ifade etti.CHP lideri, “Madenlerle ilgili bir arpa boyu yol alınmadığı gibi hala madenlerde işçilerimiz ölüme inip çıkmaya devam ediyorlar.” dedi.Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:TRT'ye tepki'Madenler alarm veriyor'Beşikçioğlu da toplantıya katıldıCHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/erdogan-ozgur-ozele-manisadan-seslendi-31-martta-onu-da-ozgurlestirecegiz-bir-onceki-gibi-1081140016.html
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özgür özel, chp, trt, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, chp, trt, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Özgür Özel: TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0 dakika vermiş

15:25 27.02.2024 (güncellendi: 15:27 27.02.2024)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0, Hamza Dağ’ı 26 dakika Cemil Tugay’ı 0, Turgut Altınok’u 17 dakika Mansur Yavaş 0 dakika vermiş" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 madencinin hala toprak altında olduğunu anımsatan CHP lideri, Soma’da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından madencilerle bir taahhütname imzalandığını ancak buradaki maddelerin hayata geçmediğini söyledi.

Özel, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimin ardından TBMM’de 44 yeni yasa teklifinin yasalaştığını belirterek, bunlardan hiçbirinin madencilerin iş güvenliğine yönelik olmadığın ifade etti.

CHP lideri, “Madenlerle ilgili bir arpa boyu yol alınmadığı gibi hala madenlerde işçilerimiz ölüme inip çıkmaya devam ediyorlar.” dedi.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:
"Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük acılarından, tarihi günlerden bir tanesinin yıldönümü. İdlib saldırısının 4’üncü yılındayız. Suriye’de konvoyumuza savaş uçakları tarafından ateş açılmıştı. Rakamlar kademe kademe yükseldi ve 34 askerimiz İdlib’de şehit edildi. İdlib’de şehit olan askerlerimizin acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sessiz kalanlardan hesap sormanın da sözünü veriyorum.
TRT'ye tepki
TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa’ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki; ‘TRT özerktir ve tarafsızdır.’ O tarafsız TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0, Hamza Dağ’ı 26 dakika Cemil Tugay’ı 0, Turgut Altınok’u 17 dakika Mansur Yavaş 0 dakika vermiş.

'Madenler alarm veriyor'

"Erzincan İliç’te 9 emekçimiz toprak altındayken dün de 4 madencimiz daha toprak altında kaldı. Yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Şükür ki can kaybı olmadan sonlandı. Madenler alarm vermeye devam ediyor.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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14:45

Beşikçioğlu da toplantıya katıldı

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
© AA / Muhammed Abdullah KurtarErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
Erdal Beşikçioğlu
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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