Özgür Özel: TRT, Murat Kurum’u 29 dakika Ekrem İmamoğlu’nu 0 dakika vermiş

"Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük acılarından, tarihi günlerden bir tanesinin yıldönümü. İdlib saldırısının 4’üncü yılındayız. Suriye’de konvoyumuza savaş uçakları tarafından ateş açılmıştı. Rakamlar kademe kademe yükseldi ve 34 askerimiz İdlib’de şehit edildi. İdlib’de şehit olan askerlerimizin acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sessiz kalanlardan hesap sormanın da sözünü veriyorum.