Erdoğan Özgür Özel'e Manisa'dan seslendi: '31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz, bir önceki gibi'
14:45 27.02.2024 (güncellendi: 15:08 27.02.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.
Kendi partisine sözünü geçiremediği halde buralarda borusunu öttürmeye heveslenen biri var. Buradan ona sesleniyorum, merak etmesin, 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi.
Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını hep birlikte göreceğiz.
Türkiye'nin elbet sıkıntıları var ama çözecek irade bizde.
(Muhalefete)Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz
3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz
Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz
(CHP) Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler