https://sputniknews.com.tr/20240227/erdogan-ozgur-ozele-manisadan-seslendi-31-martta-onu-da-ozgurlestirecegiz-bir-onceki-gibi-1081140016.html

Erdoğan Özgür Özel'e Manisa'dan seslendi: '31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz, bir önceki gibi'

Erdoğan Özgür Özel'e Manisa'dan seslendi: '31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz, bir önceki gibi'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi" dedi. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T14:45+0300

2024-02-27T14:45+0300

2024-02-27T15:08+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

manisa

yerel seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/abdulkadir-selvi-erdogan-erbakani-hapisten-mi-kurtardi-yoksa-hapse-attirmak-mi-istedi-1081127724.html

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recep tayyip erdoğan, seçim, manisa, yerel seçim