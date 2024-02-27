https://sputniknews.com.tr/20240227/abdulkadir-selvi-erdogan-erbakani-hapisten-mi-kurtardi-yoksa-hapse-attirmak-mi-istedi-1081127724.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan Erbakan’ı hapisten mi kurtardı yoksa hapse attırmak mı istedi?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan Erbakan’ı hapisten mi kurtardı yoksa hapse attırmak mı istedi?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Karamollaoğlu'nun "Erdoğan, 2006’da Erbakan’ın evini kuşattırdı. Hapse attırmaya çalıştı" sözlerini eleştirdi ve "Erbakan’ı hapis cezasından... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T10:28+0300
2024-02-27T10:28+0300
2024-02-27T10:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
temel karamollaoğlu
necmettin erbakan
recep tayyip erdoğan
hapis
abdulkadir selvi
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Temel Karamollaoğlu katıldığı bir yayında, “Erdoğan, 2006’da Erbakan’ın evini kuşattırdı. Hapse attırmaya çalıştı” dedi.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Karamollaoğlu'nu açıklamalarından dolayı eleştirdi ve süreci anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20240226/turkiye-cumhuriyetinin-son-ceyrek-asrina-damgasini-vuran-erdogan-70-yasinda---1081097350.html
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temel karamollaoğlu, necmettin erbakan, recep tayyip erdoğan, hapis, abdulkadir selvi
temel karamollaoğlu, necmettin erbakan, recep tayyip erdoğan, hapis, abdulkadir selvi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan Erbakan’ı hapisten mi kurtardı yoksa hapse attırmak mı istedi?
Abdulkadir Selvi, Karamollaoğlu'nun "Erdoğan, 2006’da Erbakan’ın evini kuşattırdı. Hapse attırmaya çalıştı" sözlerini eleştirdi ve "Erbakan’ı hapis cezasından kurtarmak için yasal değişikliklerin yapıldığı günlerde çok zorlu bir mücadele veriliyordu. O mücadeleyi veren Erdoğan’dı" dedi.
Temel Karamollaoğlu katıldığı bir yayında, “Erdoğan, 2006’da Erbakan’ın evini kuşattırdı. Hapse attırmaya çalıştı” dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Karamollaoğlu'nu açıklamalarından dolayı eleştirdi ve süreci anlattı
:
"Siyasi rekabet olur ama siyasi rekabet uğruna gerçekler çarpıtılmaz. Erdoğan, Erbakan’ı hapse attırmak için uğraşmadı tam aksine Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasayı çıkardı. Ama Temel Karamollaoğlu, Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan’ı değil, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Erbakan’ın hapis cezası aldığı dönem 28 Şubatçıların güçlü olduğu bir dönemdi. Erbakan’ın evinin polis tarafından çevrildiği, Erbakan’ı hapis cezasından kurtarmak için yasal değişikliklerin yapıldığı günlerde çok zorlu bir mücadele veriliyordu. O mücadeleyi veren Erdoğan’dı. Bir değerlendirme yapmak için o dönemi, o günün şartlarını iyi anlamak gerekiyor. Zamanın ruhu önemli."