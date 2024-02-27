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Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 'Montaj...'
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 'Montaj...'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı ve Icardi'ye verilen ceza için açıklamada bulundu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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mauro icardi
galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası vermişti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk:Diğer yandan Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin PFDK'dan 1 maçlık cezasına tepki gösteren bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ile ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamasında çekilen ve Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı bir fotoğrafla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240226/galatasaray-tff-ve-fenerbahceyi-etiketledi-basarisizliklarinizi-sampiyonlugumuzla-yenecegiz-1081116981.html
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montaj, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, okan buruk, ceza, futbol, maç
montaj, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, okan buruk, ceza, futbol, maç

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 'Montaj...'

07:49 27.02.2024
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı ve Icardi'ye verilen ceza için açıklamada bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası vermişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk:

“Icardi hakkında çıkan montaj görüntüleri gördük. Icardi o pozisyonu tam olarak hatırlamıyor.”

Diğer yandan Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin PFDK'dan 1 maçlık cezasına tepki gösteren bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ile ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamasında çekilen ve Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı bir fotoğrafla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."

Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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Galatasaray, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketledi: 'Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz'
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