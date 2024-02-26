https://sputniknews.com.tr/20240226/galatasaray-tff-ve-fenerbahceyi-etiketledi-basarisizliklarinizi-sampiyonlugumuzla-yenecegiz-1081116981.html
Galatasaray, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketledi: 'Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz'
Galatasaray, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketledi: 'Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Fenerbahçe ve TFF'ye yönelik paylaşımında "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T19:20+0300
2024-02-26T19:20+0300
2024-02-26T19:20+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080784130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab9faa717d6854a5497fd00de4f27728.jpg
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" ifadesi kullanıldı.Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına 'el sıkışma' emojisi konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240226/tff-icardiye-verilen-cezayi-onadi-1081115103.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080784130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebc7fb3ab0b067a6b94a069347bae7b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe
galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe
Galatasaray, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketledi: 'Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz'
Galatasaray'ın Fenerbahçe ve TFF'ye yönelik paylaşımında "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" denildi.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.
Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" ifadesi kullanıldı.
Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına 'el sıkışma' emojisi konuldu.