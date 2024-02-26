https://sputniknews.com.tr/20240226/galatasaray-tff-ve-fenerbahceyi-etiketledi-basarisizliklarinizi-sampiyonlugumuzla-yenecegiz-1081116981.html

Galatasaray, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketledi: 'Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz'

Galatasaray, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketledi: 'Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Fenerbahçe ve TFF'ye yönelik paylaşımında "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T19:20+0300

2024-02-26T19:20+0300

2024-02-26T19:20+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" ifadesi kullanıldı.Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına 'el sıkışma' emojisi konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240226/tff-icardiye-verilen-cezayi-onadi-1081115103.html

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Sputnik Türkiye

galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe