https://sputniknews.com.tr/20240227/malatyada-36-buyuklugunde-deprem-1081157722.html
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya Doğanşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T22:36+0300
2024-02-27T22:36+0300
2024-02-27T23:20+0300
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deprem
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AFAD, saat 22.28'de Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Deprem 7.17 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/canakkalede-bir-deprem-daha-38-buyuklugunde-1081158114.html
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deprem, malatya, son dakika
deprem, malatya, son dakika
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
22:36 27.02.2024 (güncellendi: 23:20 27.02.2024)
AFAD, Malatya Doğanşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 22.28'de Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Deprem 7.17 kilometre derinlikte meydana geldi.