Komşusundan şikayetçi oldu: 'Gürültüsü evin tavanını çatlattı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye IQ sıralamasında geriye düştü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoranlarda ‘eko menü’ dönemi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma: Vatandaş fiyat algısını kaybetti
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuğunun cebinde sigara bulan ebeveynler ne yapmalı?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
18:27
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:33
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:27
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240227/komsusundan-sikayetci-oldu-gurultusu-evin-tavanini-catlatti-1081125840.html
Komşusundan şikayetçi oldu: 'Gürültüsü evin tavanını çatlattı'
Komşusundan şikayetçi oldu: 'Gürültüsü evin tavanını çatlattı'
Sputnik Türkiye
İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, 'evinin tavanının çatlamasına neden olacak kadar yüksek gürültü yaptığı' iddiasıyla üst katında oturan komşusu... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:40+0300
2024-02-27T09:40+0300
yaşam
tartışma
ses
gürültü
komşu
istanbul
uzaklaştırma
ev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069109490_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e75a968fe3e4b0ddba3ae1e00501747e.jpg
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberinde aktardığı iddiaya göre Selen G.’nin çıkardığı yüksek gürültü tavanı çatlattı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu site yönetimine bildirdi. Selen G., rahatsızlık verici bu davranışını her geçen gün kasıtlı bir biçimde daha da arttırdı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Yıldırım’ın şikâyeti üzerine Selen G. olaya eski kocası Ünal Ö.’yü de dahil etti. İddiaya göre Ünal Ö., Sahra Cansu Yıldırım’ı arayarak ağır hakaretlerde bulundu ve tehditler savurdu.Konuta yaklaşamayacakSavcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Sahra Cansu Yıldırım hakkında korunma kararı verdi. Mahkeme, Ünal Ö.’nün 2 ay süreyle Yıldırım’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/hazal-kaya-kendisini-tehdit-eden-takipcisi-hakkinda-uzaklastirma-karari-aldirdi-1073900624.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069109490_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de7a157ed7bf16daa01193f0b65045eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tartışma, ses, gürültü, komşu, istanbul, uzaklaştırma, ev
tartışma, ses, gürültü, komşu, istanbul, uzaklaştırma, ev

Komşusundan şikayetçi oldu: 'Gürültüsü evin tavanını çatlattı'

09:40 27.02.2024
© AALüks site
Lüks site - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
Abone ol
İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, 'evinin tavanının çatlamasına neden olacak kadar yüksek gürültü yaptığı' iddiasıyla üst katında oturan komşusu Selen G.'den şikayetçi oldu. Komşusu olaya eski eşi Ünal Ö.’yü de dahil etti. Yıldırım, Ünal Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberinde aktardığı iddiaya göre Selen G.’nin çıkardığı yüksek gürültü tavanı çatlattı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu site yönetimine bildirdi.
Selen G., rahatsızlık verici bu davranışını her geçen gün kasıtlı bir biçimde daha da arttırdı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Yıldırım’ın şikâyeti üzerine Selen G. olaya eski kocası Ünal Ö.’yü de dahil etti. İddiaya göre Ünal Ö., Sahra Cansu Yıldırım’ı arayarak ağır hakaretlerde bulundu ve tehditler savurdu.

Konuta yaklaşamayacak

Savcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Sahra Cansu Yıldırım hakkında korunma kararı verdi. Mahkeme, Ünal Ö.’nün 2 ay süreyle Yıldırım’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
YAŞAM
Hazal Kaya kendisini tehdit eden takipçisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
24 Temmuz 2023, 11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала