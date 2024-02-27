https://sputniknews.com.tr/20240227/komsusundan-sikayetci-oldu-gurultusu-evin-tavanini-catlatti-1081125840.html

Komşusundan şikayetçi oldu: 'Gürültüsü evin tavanını çatlattı'

Komşusundan şikayetçi oldu: 'Gürültüsü evin tavanını çatlattı'

Sputnik Türkiye

İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, 'evinin tavanının çatlamasına neden olacak kadar yüksek gürültü yaptığı' iddiasıyla üst katında oturan komşusu... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T09:40+0300

2024-02-27T09:40+0300

2024-02-27T09:40+0300

yaşam

tartışma

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gürültü

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberinde aktardığı iddiaya göre Selen G.’nin çıkardığı yüksek gürültü tavanı çatlattı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu site yönetimine bildirdi. Selen G., rahatsızlık verici bu davranışını her geçen gün kasıtlı bir biçimde daha da arttırdı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Yıldırım’ın şikâyeti üzerine Selen G. olaya eski kocası Ünal Ö.’yü de dahil etti. İddiaya göre Ünal Ö., Sahra Cansu Yıldırım’ı arayarak ağır hakaretlerde bulundu ve tehditler savurdu.Konuta yaklaşamayacakSavcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Sahra Cansu Yıldırım hakkında korunma kararı verdi. Mahkeme, Ünal Ö.’nün 2 ay süreyle Yıldırım’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/hazal-kaya-kendisini-tehdit-eden-takipcisi-hakkinda-uzaklastirma-karari-aldirdi-1073900624.html

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tartışma, ses, gürültü, komşu, istanbul, uzaklaştırma, ev