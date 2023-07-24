https://sputniknews.com.tr/20230724/hazal-kaya-kendisini-tehdit-eden-takipcisi-hakkinda-uzaklastirma-karari-aldirdi-1073900624.html

Hazal Kaya kendisini tehdit eden takipçisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Hazal Kaya kendisini tehdit eden takipçisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Hazal Kaya bir süredir sosyal medyada hakkında hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T11:46+0300

2023-07-24T11:46+0300

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yaşam

hazal kaya

uzaklaştırma

hakaret

tehdit

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Hazal Kaya, sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği Ö.T. adlı kişiden şikayetçi oldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi‘ne başvuran oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mahkeme, atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.Koruma kararı, Hazal Kaya‘nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230420/meral-aksenerden-hapsi-istenen-hazal-kayaya-destek-1069971093.html

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hazal kaya, uzaklaştırma, hakaret, tehdit