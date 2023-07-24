https://sputniknews.com.tr/20230724/hazal-kaya-kendisini-tehdit-eden-takipcisi-hakkinda-uzaklastirma-karari-aldirdi-1073900624.html
Hazal Kaya kendisini tehdit eden takipçisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Hazal Kaya kendisini tehdit eden takipçisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Hazal Kaya bir süredir sosyal medyada hakkında hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T11:46+0300
2023-07-24T11:46+0300
2023-07-24T11:53+0300
yaşam
hazal kaya
uzaklaştırma
hakaret
tehdit
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Hazal Kaya, sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği Ö.T. adlı kişiden şikayetçi oldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi‘ne başvuran oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mahkeme, atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.Koruma kararı, Hazal Kaya‘nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230420/meral-aksenerden-hapsi-istenen-hazal-kayaya-destek-1069971093.html
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hazal kaya, uzaklaştırma, hakaret, tehdit
hazal kaya, uzaklaştırma, hakaret, tehdit
Hazal Kaya kendisini tehdit eden takipçisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
11:46 24.07.2023 (güncellendi: 11:53 24.07.2023) Abone ol
Hazal Kaya bir süredir sosyal medyada hakkında hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hazal Kaya, sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği Ö.T. adlı kişiden şikayetçi oldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi‘ne başvuran oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre,
Mahkeme, atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.
Koruma kararı, Hazal Kaya‘nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayacak.