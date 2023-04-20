Meral Akşener'den hapsi istenen Hazal Kaya'ya destek
15:42 20.04.2023 (güncellendi: 15:50 20.04.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
© AA
Meral Akşener, sosyal medya hesabından Hazal Kaya için istenen hapis cezasına tepki göstererek, "Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız!" dedi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan oyuncu Hazal Kaya hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kaya'nın hapis cezasına tepki gösterdi.
Paylaşımında Hazal Kaya ve Ezgi Mola'yı etiketleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak!"
Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız!— Meral Akşener (@meral_aksener) April 20, 2023
Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız!
Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız!
Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?
Ama artık ne yaparsanız… https://t.co/bpxAQEMleb
31 Ocak, 14:48