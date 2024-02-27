https://sputniknews.com.tr/20240227/kira-artisinda-yuzde-25-duzenlemesiyle-ilgili-yeni-aciklama-meclisin-takdirinde-1081145506.html

Kira artışında yüzde 25 düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama: 'Meclis'in takdirinde'

Kira artışında yüzde 25 düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama: 'Meclis'in takdirinde'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışında yüzde 25 düzenlemesiyle ilgili kararın Meclis'in takdirinde olduğunu söyleyerek, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağıyla... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T16:27+0300

2024-02-27T16:27+0300

2024-02-27T16:27+0300

türkiye

yılmaz tunç

kira

meclis

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.Bakan Tunç, fahiş kira artışları nedeniyle getirilen 'yüzde 25 zam' düzenlemesinin süresinin 1 Temmuz'da dolacağına dikkati çekerek, söz konusu düzenlemenin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının TBMM'nin takdirinde olduğunu ifade etti.Tunç, "Maliye Bakanımızın enflasyon oranının düşürülmesi noktasında çabaları var. Bir hedef de var. Hedefin tutturulması durumunda bu tür sınırlamalara gerek kalmayabileceğini söyledim. Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması" sözlerini sarf etti.Kovid-19 salgını, depremler ve diğer etkenler nedeniyle ekonominin olumsuz etkilendiğini, kiracıların korunması konusunda birtakım tedbirlerin alınması ihtiyacının doğduğunu ifade eden Tunç, "Meclis böyle bir tedbiri düşündü. Şimdi bunun uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili husus o günkü şartlara göre belirlenecek" dedi.

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yılmaz tunç, kira, meclis