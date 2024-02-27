https://sputniknews.com.tr/20240227/ingiliz-kraliyet-ailesinden-prens-william-vaftiz-babasinin-cenazesine-katilmayacak-1081141625.html

İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William, vaftiz babasının cenazesine katılmayacak

İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William, vaftiz babasının cenazesine katılmayacak

Sputnik Türkiye

Prens William, kişisel bir nedenle vaftiz babası olan devrik Yunanistan Kralı Konstantin için düzenlenecek anma törenini kaçıracak. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T15:06+0300

2024-02-27T15:06+0300

2024-02-27T15:08+0300

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2. konstantinos

kanser

hastalık

galler

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41 yaşındaki Galler Prensi William'ın 'kişisel bir nedenden' kaynaklı olarak devrik 'Yunan Kralı Konstantin'in anma törenine katılmayacağı ortaya çıktı. William'ın salı günü Windsor Kalesi'nde düzenlenecek etkinliğe katılması bekleniyordu.Haberi medyaya yayan kaynak, plan değişikliğinin nedenini açıklamasa da Prens'in eşi olan Galler Prensesi'nin karın ameliyatının iyi gittiğini sözlerine ekledi. Prenses Kate, uzun zamandır ameliyatı nedeniyle basına çıkmıyordu ve gözlerden uzak kalmıştı. Prensin de bu nedenden dolayı eşiyle beraber olacağı düşünülüyor. Kral Charles da törene katılmayacak Kral Üçüncü Charles'ın da yakın zamanda açıklanan kanser tedavisine devam edildiğini için anma törenine katılmayacağı açıklandı. Kralın kanser türünün ne olduğu hala açıklanmasa da, çevreden aldığı büyük destek için 'şükranlarını sunduğu' açıklandı. Kraliçe Camilla, son Yunan hükümeti onuruna aileyi temsil etmeye devam edecek. 'Konstantin ile Charles, yakın bir dostluğa sahipti'Geçen sene Ocak ayında hayatını kaybeden İkinci Konstantin'in şu anki İngiltere Kralı Charles ile yakın ilişkilere sahip olduğu, hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Konstantin'i Prens William'a 'vaftiz baba' olarak atadığı da bilinenler arasında. İkinci Konstantin Yunanistan'da bir askeri darbe sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Roma'ya kaçan devrik kralın yeri bir daha doldurulmadı. 1973 yılında da Yunanistan, monarşiyi tamamen kaldırıldı.

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