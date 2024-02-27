https://sputniknews.com.tr/20240227/ingiliz-kraliyet-ailesinden-prens-william-vaftiz-babasinin-cenazesine-katilmayacak-1081141625.html
İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William, vaftiz babasının cenazesine katılmayacak
İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William, vaftiz babasının cenazesine katılmayacak
Sputnik Türkiye
Prens William, kişisel bir nedenle vaftiz babası olan devrik Yunanistan Kralı Konstantin için düzenlenecek anma törenini kaçıracak. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T15:06+0300
2024-02-27T15:06+0300
2024-02-27T15:08+0300
dünya
ingiliz kraliyet ailesi
kraliyet ailesi
prens william
charles
kral charles
2. konstantinos
kanser
hastalık
galler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/14/1044548922_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8f100301d1ed951e2ed4e0af1980b17f.jpg
41 yaşındaki Galler Prensi William'ın 'kişisel bir nedenden' kaynaklı olarak devrik 'Yunan Kralı Konstantin'in anma törenine katılmayacağı ortaya çıktı. William'ın salı günü Windsor Kalesi'nde düzenlenecek etkinliğe katılması bekleniyordu.Haberi medyaya yayan kaynak, plan değişikliğinin nedenini açıklamasa da Prens'in eşi olan Galler Prensesi'nin karın ameliyatının iyi gittiğini sözlerine ekledi. Prenses Kate, uzun zamandır ameliyatı nedeniyle basına çıkmıyordu ve gözlerden uzak kalmıştı. Prensin de bu nedenden dolayı eşiyle beraber olacağı düşünülüyor. Kral Charles da törene katılmayacak Kral Üçüncü Charles'ın da yakın zamanda açıklanan kanser tedavisine devam edildiğini için anma törenine katılmayacağı açıklandı. Kralın kanser türünün ne olduğu hala açıklanmasa da, çevreden aldığı büyük destek için 'şükranlarını sunduğu' açıklandı. Kraliçe Camilla, son Yunan hükümeti onuruna aileyi temsil etmeye devam edecek. 'Konstantin ile Charles, yakın bir dostluğa sahipti'Geçen sene Ocak ayında hayatını kaybeden İkinci Konstantin'in şu anki İngiltere Kralı Charles ile yakın ilişkilere sahip olduğu, hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Konstantin'i Prens William'a 'vaftiz baba' olarak atadığı da bilinenler arasında. İkinci Konstantin Yunanistan'da bir askeri darbe sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Roma'ya kaçan devrik kralın yeri bir daha doldurulmadı. 1973 yılında da Yunanistan, monarşiyi tamamen kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/ingiltere-krali-charlestan-kanser-teshisi-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-1080614170.html
charles
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/14/1044548922_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3586a33a1ac0b2cdafcc455dfa588d0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi, prens william, charles, kral charles, 2. konstantinos, kanser, hastalık, galler, anma töreni
ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi, prens william, charles, kral charles, 2. konstantinos, kanser, hastalık, galler, anma töreni
İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William, vaftiz babasının cenazesine katılmayacak
15:06 27.02.2024 (güncellendi: 15:08 27.02.2024)
Prens William, kişisel bir nedenle vaftiz babası olan devrik Yunanistan Kralı Konstantin için düzenlenecek anma törenini kaçıracak.
41 yaşındaki Galler Prensi William'ın 'kişisel bir nedenden' kaynaklı olarak devrik 'Yunan Kralı Konstantin'in anma törenine katılmayacağı ortaya çıktı. William'ın salı günü Windsor Kalesi'nde düzenlenecek etkinliğe katılması bekleniyordu.
Haberi medyaya yayan kaynak, plan değişikliğinin nedenini açıklamasa da Prens'in eşi olan Galler Prensesi'nin karın ameliyatının iyi gittiğini sözlerine ekledi. Prenses Kate, uzun zamandır ameliyatı nedeniyle basına çıkmıyordu ve gözlerden uzak kalmıştı. Prensin de bu nedenden dolayı eşiyle beraber olacağı düşünülüyor.
Kral Charles da törene katılmayacak
Kral Üçüncü Charles'ın da yakın zamanda açıklanan kanser tedavisine devam edildiğini için anma törenine katılmayacağı açıklandı. Kralın kanser türünün ne olduğu hala açıklanmasa da, çevreden aldığı büyük destek için 'şükranlarını sunduğu' açıklandı.
Kraliçe Camilla, son Yunan hükümeti onuruna aileyi temsil etmeye devam edecek.
'Konstantin ile Charles, yakın bir dostluğa sahipti'
Geçen sene Ocak ayında hayatını kaybeden İkinci Konstantin'in şu anki İngiltere Kralı Charles ile yakın ilişkilere sahip olduğu, hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Konstantin'i Prens William'a 'vaftiz baba' olarak atadığı da bilinenler arasında.
İkinci Konstantin Yunanistan'da bir askeri darbe sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Roma'ya kaçan devrik kralın yeri bir daha doldurulmadı. 1973 yılında da Yunanistan, monarşiyi tamamen kaldırıldı.