https://sputniknews.com.tr/20240227/ibbden-kagithane-tuneli-ile-ilgili-aciklama-belirli-saatlerde-kapatilacak-1081120581.html

İBB'den Kağıthane Tüneli ile ilgili açıklama: Belirli saatlerde kapatılacak

İBB'den Kağıthane Tüneli ile ilgili açıklama: Belirli saatlerde kapatılacak

Sputnik Türkiye

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kağıthane

tünel

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Kağıthane Tüneli 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacak.Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240226/murat-kurumdan-binali-yildirim-ile-protokol-krizi-iddialarina-yanit-1081117752.html

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Sputnik Türkiye

kağıthane, tünel, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)