https://sputniknews.com.tr/20240227/ibbden-kagithane-tuneli-ile-ilgili-aciklama-belirli-saatlerde-kapatilacak-1081120581.html
İBB'den Kağıthane Tüneli ile ilgili açıklama: Belirli saatlerde kapatılacak
İBB'den Kağıthane Tüneli ile ilgili açıklama: Belirli saatlerde kapatılacak
Sputnik Türkiye
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T00:25+0300
2024-02-27T00:25+0300
2024-02-27T00:25+0300
türkiye
kağıthane
tünel
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Kağıthane Tüneli 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacak.Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/murat-kurumdan-binali-yildirim-ile-protokol-krizi-iddialarina-yanit-1081117752.html
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kağıthane, tünel, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kağıthane, tünel, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İBB'den Kağıthane Tüneli ile ilgili açıklama: Belirli saatlerde kapatılacak
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.
Kağıthane Tüneli 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacak.
Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır" ifadesine yer verildi.