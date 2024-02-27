https://sputniknews.com.tr/20240227/hamas-gazze-icin-kendini-yakan-abdli-askerin-olumunden-washington-yonetimi-sorumlu-1081124710.html
Hamas: Gazze için kendini yakan ABD'li askerin ölümünden Washington yönetimi sorumlu
Hamas: Gazze için kendini yakan ABD'li askerin ölümünden Washington yönetimi sorumlu
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen 'soykırıma' karşı çıkmak amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren askerin ölümünden... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:13+0300
2024-02-27T09:13+0300
2024-02-27T09:13+0300
israil- filistin çatışması
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kendini yakma eylemi
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gazze
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur." ifadesi yer aldı.'Etnik temizliğe ışık tutmaya çalıştı'Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik 'Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe' ışık tutmak için hayatını feda ettiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.Kendisini ateşe vermiştiABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' diye bağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/washingtonda-israil-buyukelciligi-onunde-bir-abd-askeri-gazze-icin-kendini-atese-verdi--1081096023.html
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abd, asker, kendini yakma eylemi, hamas, gazze, filistin, israil
abd, asker, kendini yakma eylemi, hamas, gazze, filistin, israil
Hamas: Gazze için kendini yakan ABD'li askerin ölümünden Washington yönetimi sorumlu
Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen 'soykırıma' karşı çıkmak amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur." ifadesi yer aldı.
'Etnik temizliğe ışık tutmaya çalıştı'
Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik 'Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe' ışık tutmak için hayatını feda ettiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.
ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.
Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' diye bağırmıştı.