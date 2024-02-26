https://sputniknews.com.tr/20240226/washingtonda-israil-buyukelciligi-onunde-bir-abd-askeri-gazze-icin-kendini-atese-verdi--1081096023.html

Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir ABD askeri Gazze için kendini ateşe verdi

Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir ABD askeri Gazze için kendini ateşe verdi

Sputnik Türkiye

İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri Askeri olduğu belirtilen adam kendini ateşe verdi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T09:33+0300

2024-02-26T09:33+0300

2024-02-26T10:44+0300

israil- filistin çatışması

gazze

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israil

filistin

israil-filistin

soykırım

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ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak görev alan bir asker kendini ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.Askerin kendini "Gazze'de gerçekleşen soykırıma daha fazla ortak olmak istemiyorum" diyerek yaktı.25 yaşında bir askerdi ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'un protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı. Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." ifadesini kullanıyor.İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.Nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdıBüyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırıyor.Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesi yer alıyor.Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240226/israil-ordusu-refah-planini-sundu-gazzeliler-sina-colune-mi-surulecek-1081094822.html

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gazze, abd, israil, filistin, israil-filistin, soykırım, washington