https://sputniknews.com.tr/20240226/israil-ordusu-refah-planini-sundu-gazzeliler-sina-colune-mi-surulecek-1081094822.html
İsrail ordusu ‘Refah planını’ sundu: Gazzeliler Sina Çölü'ne mi sürülecek?
İsrail ordusu ‘Refah planını’ sundu: Gazzeliler Sina Çölü'ne mi sürülecek?
Sputnik Türkiye
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T09:04+0300
2024-02-26T09:04+0300
2024-02-26T09:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
benyamin netanyahu
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
sina yarımadası
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Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu" ifadesine yer verildi.Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin ‘tahliyesini’ amaçlayan plan olduğunu yazdı.Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin ‘Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını’ onayladığı kaydedildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın tahliyesi ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Refah'a sığınırken, kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240225/gazzede-ateskes-saglanmasi-hedefiyle-dohada-muzakerelerin-yeniden-basladigi-duyuruldu-1081082280.html
israil
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, sina yarımadası
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, sina yarımadası
İsrail ordusu ‘Refah planını’ sundu: Gazzeliler Sina Çölü'ne mi sürülecek?
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu" ifadesine yer verildi.
Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin ‘tahliyesini’ amaçlayan plan olduğunu yazdı.
Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin ‘Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını’ onayladığı kaydedildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın tahliyesi ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Refah'a sığınırken, kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.