https://sputniknews.com.tr/20240227/guney-korede-doktorlarin-grev-krizi-buyuyor-bir-kadin-hastane-kapali-oldugu-icin-oldu--1081146767.html

Güney Kore'de doktorların grev krizi büyüyor: Bir kadın, hastane kapalı olduğu için öldü

Güney Kore'de doktorların grev krizi büyüyor: Bir kadın, hastane kapalı olduğu için öldü

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de doktorlar greve devam ederken ambulanstaki bir kadın hastaneler tarafından kabul edilmediği için hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T16:58+0300

2024-02-27T16:58+0300

2024-02-27T17:00+0300

dünya

güney kore

hemşire

doktor

hastane

yoon suk-yeol

hükümet

sağlık

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Güney Kore'de hükümetin tıp fakültesinin kontejanını yüzde 60 arttırma kararı ardından doktorlar uzun süren bir greve başlamış, hastanelerden ardı ardına mağdur olma haberleri basına yansımıştı. Hükümetin geri adım atmaması ardından 10 bin doktor kontejan artırımına karşı olduğu için istifa etmiş, devlet başkanı Yoon Suk-yeol ise geri adım atmayacağını duyurmuştu. Yakın zamanda fenalaşan bir kadın hastane yolundayken doktorların grevde olması nedeniyle hastane bulunamamamış, 80 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan durum ülkede doktorlara karşı tepki çekerken, Suk-yeol ise doktor ihtiyacını karşılamak için fakültelerin kontejanının arttırılacağı konusunda ısrar edeceğini duyurmuştu. Hemşilere geçici yetkiler verildi19 bin kadar doktorun çalışmamasından kaynaklı olarak hükümet, protestoların haklı bir yanı olmadığını ve gerekirse belli bir süre hemşirelerle devam edeceklerini söyleyerek hemşirelerin görev yetkilerini arttırdı. Bundan sonra hemşilerde belli başlı sağlık operasyonları yapabilecek. 50 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede kişi başına yaklaşık 2.6 doktor düştüğü belirtilmiş, bunun ise OECD ortalamasından (3.7) daha düşük olduğu açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/guney-korede-tip-fakultesi-kontenjanlarinin-artirilmasina-karsi-binlerce-stajyer-doktor-istifa-etti-1080911501.html

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güney kore, hemşire, doktor, hastane, yoon suk-yeol, hükümet, sağlık