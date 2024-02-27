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Güney Kore'de doktorların grev krizi büyüyor: Bir kadın, hastane kapalı olduğu için öldü
Güney Kore'de doktorların grev krizi büyüyor: Bir kadın, hastane kapalı olduğu için öldü
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de doktorlar greve devam ederken ambulanstaki bir kadın hastaneler tarafından kabul edilmediği için hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:58+0300
2024-02-27T17:00+0300
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Güney Kore'de hükümetin tıp fakültesinin kontejanını yüzde 60 arttırma kararı ardından doktorlar uzun süren bir greve başlamış, hastanelerden ardı ardına mağdur olma haberleri basına yansımıştı. Hükümetin geri adım atmaması ardından 10 bin doktor kontejan artırımına karşı olduğu için istifa etmiş, devlet başkanı Yoon Suk-yeol ise geri adım atmayacağını duyurmuştu. Yakın zamanda fenalaşan bir kadın hastane yolundayken doktorların grevde olması nedeniyle hastane bulunamamamış, 80 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan durum ülkede doktorlara karşı tepki çekerken, Suk-yeol ise doktor ihtiyacını karşılamak için fakültelerin kontejanının arttırılacağı konusunda ısrar edeceğini duyurmuştu. Hemşilere geçici yetkiler verildi19 bin kadar doktorun çalışmamasından kaynaklı olarak hükümet, protestoların haklı bir yanı olmadığını ve gerekirse belli bir süre hemşirelerle devam edeceklerini söyleyerek hemşirelerin görev yetkilerini arttırdı. Bundan sonra hemşilerde belli başlı sağlık operasyonları yapabilecek. 50 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede kişi başına yaklaşık 2.6 doktor düştüğü belirtilmiş, bunun ise OECD ortalamasından (3.7) daha düşük olduğu açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/guney-korede-tip-fakultesi-kontenjanlarinin-artirilmasina-karsi-binlerce-stajyer-doktor-istifa-etti-1080911501.html
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güney kore, hemşire, doktor, hastane, yoon suk-yeol, hükümet, sağlık

Güney Kore'de doktorların grev krizi büyüyor: Bir kadın, hastane kapalı olduğu için öldü

16:58 27.02.2024 (güncellendi: 17:00 27.02.2024)
© JUNG YEON-JEGüney Kore'de doktorlar grevde
Güney Kore'de doktorlar grevde - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© JUNG YEON-JE
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Güney Kore'de doktorlar greve devam ederken ambulanstaki bir kadın hastaneler tarafından kabul edilmediği için hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Güney Kore'de hükümetin tıp fakültesinin kontejanını yüzde 60 arttırma kararı ardından doktorlar uzun süren bir greve başlamış, hastanelerden ardı ardına mağdur olma haberleri basına yansımıştı. Hükümetin geri adım atmaması ardından 10 bin doktor kontejan artırımına karşı olduğu için istifa etmiş, devlet başkanı Yoon Suk-yeol ise geri adım atmayacağını duyurmuştu.
Yakın zamanda fenalaşan bir kadın hastane yolundayken doktorların grevde olması nedeniyle hastane bulunamamamış, 80 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan durum ülkede doktorlara karşı tepki çekerken, Suk-yeol ise doktor ihtiyacını karşılamak için fakültelerin kontejanının arttırılacağı konusunda ısrar edeceğini duyurmuştu.

Hemşilere geçici yetkiler verildi

19 bin kadar doktorun çalışmamasından kaynaklı olarak hükümet, protestoların haklı bir yanı olmadığını ve gerekirse belli bir süre hemşirelerle devam edeceklerini söyleyerek hemşirelerin görev yetkilerini arttırdı.
Bundan sonra hemşilerde belli başlı sağlık operasyonları yapabilecek.
50 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede kişi başına yaklaşık 2.6 doktor düştüğü belirtilmiş, bunun ise OECD ortalamasından (3.7) daha düşük olduğu açıklanmıştı.
Doktor, narkozlu sandığı kadınlara tecavüz etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına karşı binlerce stajyer doktor istifa etti
20 Şubat, 11:44
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