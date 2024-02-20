https://sputniknews.com.tr/20240220/guney-korede-tip-fakultesi-kontenjanlarinin-artirilmasina-karsi-binlerce-stajyer-doktor-istifa-etti-1080911501.html

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına karşı binlerce stajyer doktor istifa etti

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına karşı binlerce stajyer doktor istifa etti

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de 6 bin 415 stajyer doktor, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılmasına yönelik hükümet kararını protesto etmek amacıyla istifalarını... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T11:44+0300

2024-02-20T11:44+0300

2024-02-20T11:44+0300

dünya

doktor

stajyer

istifa

güney kore

protesto

protesto gösterisi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0e/1048896940_0:124:2025:1263_1920x0_80_0_0_6c51a3f352b488cd671a6bec0acd12ef.jpg

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, hükümetle stajyer doktorlar arasındaki gerginliğe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugün itibarıyla ülke genelindeki 100 farklı hastanede çalışan 6 bin 415 stajyer doktorun istifasını sunduğunu belirten Park, doktorlardan görevlerine geri dönmelerini istedi.Ameliyat ve muayene işlemlerinde ertelenmeler yaşanıyorPark, bazı hastaların ameliyatlarında ve muayene işlemlerinde gecikmeler yaşandığını ifade etti.Hükümetin hastaların olası zararlarını en aza indirmek için önlemler aldığını kaydeden Park, "Stajyer doktorların toplu eyleminin, ameliyat iptali gibi sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı ve endişe duyuyoruz." dedi.Tıp öğrencilerinin sayısında artışSağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti. Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, hükümetin planına karşı 'tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı' gerekçesiyle protesto düzenlemişti.Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore, hızla yaşlanan toplum nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen, gelişmiş ülkeler içerisinde nüfusa oranla en düşük doktor sayısına sahip olanlar arasında yer alıyor.Ülke genelinde 13 bin civarında stajyer doktor bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240216/ilk-belirtisi-uyanir-uyanmaz-ortaya-cikiyor-sabahlari-3-isaret-varsa-doktora-gidin-1080785823.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, stajyer, istifa, güney kore, protesto, protesto gösterisi