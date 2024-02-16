https://sputniknews.com.tr/20240216/ilk-belirtisi-uyanir-uyanmaz-ortaya-cikiyor-sabahlari-3-isaret-varsa-doktora-gidin-1080785823.html

İlk belirtisi uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor: 'Sabahları 3 işaret varsa doktora gidin'

İlk belirtisi uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor: 'Sabahları 3 işaret varsa doktora gidin'

Sputnik Türkiye

Diyabetin belirtilerinin fark edilmesi her zaman kolay olmamakla birlikte, bir uzmana göre, diyabetin üç belirgin belirtisi uyandıktan hemen sonra ortaya... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T07:14+0300

2024-02-16T07:14+0300

2024-02-16T07:48+0300

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Uzmanlara göre, belirtiler genelde çoğu rahatsızlıkla ortaktır ve bu nedenle hastalar tip 2 diyabet rahatsızlıkları olduğundan yıllarca bihaber olabilir. Eczacı Abbas Kanani, sabah uyandığınız süre zarfında üç önemli belirtiyi deneyimleyebileceğinizi paylaştı. Kanani, şunları söyledi: İlk belirti susuzlukİkinci olarak İngiltere merkezli sağlık portalı, polifajinin (anormal açlık hissi) veya aşırı açlığın diyabetin üç ana belirtisinden biri olarak kabul edildiğini açıklıyor. Uzman isim de bu konuya değinerke şunları aktardı:Eczacının bahsettiği son işaret olan poliüri, yani normalden daha sık idrara çıkma, her idrar yaptığınızda aşırı miktarda idrar çıkarmanın ayrıntılarıdır. Kanınızdaki fazla şeker emilemediği için idrara geçerek daha fazla su çeker. Bu alışılmadık derecede büyük miktarda tuvalete çıkmanızla sonuçlanabilir.Uzmanlar, diyabetin uyarı işaretlerinin fark edilmesi halinde acilen bir doktara görünülmesi gerektiğinin de altını çiziyor.Şeker hastaları kahvaltıyı ne zmaan yapmalı?Eczacı, kahvaltının şeker hastaları için çok önemli bir öğün olduğunu, çünkü kan şekeri metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olduğunu açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20240213/yeni-arastirma-ortaya-cikardi-saglikli-kalmak-icin-gercekten-gunde-kac-adim-atmak-gerekiyor-1080676502.html

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Sputnik Türkiye

uzman yorumu, belirti, diyabet, sabah, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, diyet