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İlk belirtisi uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor: 'Sabahları 3 işaret varsa doktora gidin'
İlk belirtisi uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor: 'Sabahları 3 işaret varsa doktora gidin'
Sputnik Türkiye
Diyabetin belirtilerinin fark edilmesi her zaman kolay olmamakla birlikte, bir uzmana göre, diyabetin üç belirgin belirtisi uyandıktan hemen sonra ortaya... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T07:14+0300
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Uzmanlara göre, belirtiler genelde çoğu rahatsızlıkla ortaktır ve bu nedenle hastalar tip 2 diyabet rahatsızlıkları olduğundan yıllarca bihaber olabilir. Eczacı Abbas Kanani, sabah uyandığınız süre zarfında üç önemli belirtiyi deneyimleyebileceğinizi paylaştı. Kanani, şunları söyledi: İlk belirti susuzlukİkinci olarak İngiltere merkezli sağlık portalı, polifajinin (anormal açlık hissi) veya aşırı açlığın diyabetin üç ana belirtisinden biri olarak kabul edildiğini açıklıyor. Uzman isim de bu konuya değinerke şunları aktardı:Eczacının bahsettiği son işaret olan poliüri, yani normalden daha sık idrara çıkma, her idrar yaptığınızda aşırı miktarda idrar çıkarmanın ayrıntılarıdır. Kanınızdaki fazla şeker emilemediği için idrara geçerek daha fazla su çeker. Bu alışılmadık derecede büyük miktarda tuvalete çıkmanızla sonuçlanabilir.Uzmanlar, diyabetin uyarı işaretlerinin fark edilmesi halinde acilen bir doktara görünülmesi gerektiğinin de altını çiziyor.Şeker hastaları kahvaltıyı ne zmaan yapmalı?Eczacı, kahvaltının şeker hastaları için çok önemli bir öğün olduğunu, çünkü kan şekeri metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olduğunu açıkladı:
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uzman yorumu, belirti, diyabet, sabah, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, diyet

İlk belirtisi uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor: 'Sabahları 3 işaret varsa doktora gidin'

07:14 16.02.2024 (güncellendi: 07:48 16.02.2024)
© AAAlarm, uyku, uyumak
Alarm, uyku, uyumak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© AA
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Diyabetin belirtilerinin fark edilmesi her zaman kolay olmamakla birlikte, bir uzmana göre, diyabetin üç belirgin belirtisi uyandıktan hemen sonra ortaya çıkabilir.
Uzmanlara göre, belirtiler genelde çoğu rahatsızlıkla ortaktır ve bu nedenle hastalar tip 2 diyabet rahatsızlıkları olduğundan yıllarca bihaber olabilir.
Eczacı Abbas Kanani, sabah uyandığınız süre zarfında üç önemli belirtiyi deneyimleyebileceğinizi paylaştı. Kanani, şunları söyledi:

İlk belirti susuzluk

"Susuzluğunuzun veya açlığınızın arttığını veya sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Diabetes.co.uk'ye göre sürekli su içme veya aşırı susuzluk, diyabetin "ilk" semptomlarından biridir.Herkesin zaman zaman susaması kaçınılmaz olsa da sürekli susamış hissetmek ya da susuzluğunuzun normalden daha güçlü olması ve içtikten sonra da devam etmesi bir işaret olabilir."
İkinci olarak İngiltere merkezli sağlık portalı, polifajinin (anormal açlık hissi) veya aşırı açlığın diyabetin üç ana belirtisinden biri olarak kabul edildiğini açıklıyor. Uzman isim de bu konuya değinerke şunları aktardı:
"Şeker, vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden kullandığı ana enerji şeklidir. Ancak yeterli insülin olmadan vücudunuz enerji için glikozu kullanamaz. Bu enerji kullanımı eksikliği sizi daha aç olmaya ve daha fazla yemeye sevk edebilir."
Eczacının bahsettiği son işaret olan poliüri, yani normalden daha sık idrara çıkma, her idrar yaptığınızda aşırı miktarda idrar çıkarmanın ayrıntılarıdır. Kanınızdaki fazla şeker emilemediği için idrara geçerek daha fazla su çeker. Bu alışılmadık derecede büyük miktarda tuvalete çıkmanızla sonuçlanabilir.
Uzmanlar, diyabetin uyarı işaretlerinin fark edilmesi halinde acilen bir doktara görünülmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Şeker hastaları kahvaltıyı ne zmaan yapmalı?

Eczacı, kahvaltının şeker hastaları için çok önemli bir öğün olduğunu, çünkü kan şekeri metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olduğunu açıkladı:
"Uyandığımızda vücudun kan şekeri seviyesi doğal olarak yüksektir ve genellikle uyandıktan sonraki bir ila bir buçuk saat arasında yemek yemeniz tavsiye edilir."
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