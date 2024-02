https://sputniknews.com.tr/20240213/yeni-arastirma-ortaya-cikardi-saglikli-kalmak-icin-gercekten-gunde-kac-adim-atmak-gerekiyor-1080676502.html

Yeni araştırma ortaya çıkardı: Sağlıklı kalmak için 'gerçekten' günde kaç adım atmak gerekiyor?

Yeni araştırma ortaya çıkardı: Sağlıklı kalmak için 'gerçekten' günde kaç adım atmak gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Uzun zamandır sağlıklı ve formda kalmak için günde 10 bin adım atmanın önemli olduğu dile getiriliyor. Fakat yeni araştırmalar, sağlıklı kalmak için sanılanın... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T12:17+0300

2024-02-13T12:17+0300

2024-02-13T12:17+0300

yaşam

yürümek

sağlık

diyabet

kanser

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

ingiltere

kardiyovasküler sistem

kardiyovasküler düzensizlik

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067662004_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5f709ad2343cb7c78e9c0c32edcf41a8.jpg

İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde Egzersiz ve Sağlık Fizyolojisi Uzmanı Lindsay Bottoms bu hususa ilişkin, "Yürüyüş yoluyla adım sayınız gibi fiziksel aktiviteyi artırmak, kardiyovasküler zindeliğin, kilo yönetiminin, ruh halinin iyileşmesine, daha iyi uykuya ve bilişsel işlevlerin artmasına katkıda bulunur" diyor. "Yürüyüş, bunama ve bazı kanserler gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Bazı durumlarda, tip 2 diyabet gibi sağlık koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olur.Araştırmalar her türlü egzersizin bağışıklık sistemimizi destekleyebileceğini ve ruh sağlığınızı güçlendirebileceğini ortaya koyuyor. Bu ek olarak ise yürümenin en önemli faydaları basitliği, erişilebilirliği ve çok yönlülüğüdür olduğunu dile getiriyorlar. Bu durum da yürümeyi her yaş için pratik ve faydalı bir egzersiz haline getiriyor.Özellikle, geçtiğimiz yıl European Journal of Preventive Cardiology'de yayımlanan bir çalışma, günde en az 3 bin 967 adım yürümenin herhangi bir nedenden ölme riskini azalttığını, günde 2 bin 337 adım yürümenin ise kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini azalttığını göstermiştir. JAMA Neurology dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada da, günde toplam yaklaşık 8 bin 900 adımın, yüksek risk altındaki kişilerde bilişsel gerileme ve beyin hacmi kaybı oranlarını yavaşlattığını ortaya çıkarmıştı.Peki bu faydaları görmek için gerçekten günde 10 bin adım yürümemiz gerekiyor mu?Bottoms, "Günde 10 bin adım hedefi, 1965 yılında Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan ticari adı pedometre olan bir cihazdan kaynaklanıyor gibi görünüyor" diyerek "Cihazın adı '10 bin adım ölçer' anlamına gelen Manpo-kei idi. Bu, cihaz için bir pazarlama aracıydı ve tüm dünyada günlük adım hedefi olarak yerleşmiş gibi görünüyor" sözlerini dile getirdi.Bazı insanların günde 20 bin adım yürümenin faydaları üzerine de çeşitli fikirlerin olduğunu dileg getiren Bottoms, "İnsanların oturma sürelerini kısaltmaları, aktif olmaları iyi bir şey. Ancak günde 20 bin adım hedefini koymalarını tavsiye etmem. Zira insanlar için makul bir hedef olması için bunun çok daha az olması gerekir; aksi takdirde, ulaşılabilir olmayacağı için moral bozucu olacaktır" diyor.Bu konuya ilişkin araştırmaların önemli olduğunu dile getiren Bottoms şu cümleleri kaydetti:"Sağlığınızı desteklemek için kaç adım atmalısınız?" sorusuna da yanıt veren Bottoms, "Mümkün olduğunca çok adım atmayı ve oturma sürenizi bölmeyi hedeflerdim. Günde en az 7 bin adım atmayı hedeflerdim ve eğer buna ulaşamıyorsanız, günlük adım sayınızı yaklaşık bin artırırdım" diyor."Günde kaç adım attığıma değil, oturma süremi bölmeye odaklanıyorum" diyen Bottoms, son yıllarda yapılan araştırmaların, uzun süreli oturma sürelerinin çeşitli sağlık sorunları riskini artırabileceğini gösterdiği ve bu nedenle, toplantılar arasında köpeklerini yürüyüşe çıkararak iş günü boyunca oturma süresini azaltmaya odaklandığını belirterek bunun da bir seçenek olduğunu ifade ediyor.Bottoms konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Son olarak her şeyin adımlardan ibaret olmadığının altını çizen Bottoms, "Önemli olan aktif olmaktır. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz ve en az 2 kas güçlendirme seansı yapmasını önermektedir" diyor.

https://sputniknews.com.tr/20240210/arastirma-cay-yaslanmayi-yavaslatiyor-mu-1080608522.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yürüyüş yapmak, yürümenin faydaları, günde kaç adım yürümeli, günde kaç adım atmalıyım, egzersiz, yürümenin sağladığı faydalar