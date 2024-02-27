https://sputniknews.com.tr/20240227/fsb-zaporojye-bolgesinde-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-kimyasal-saldiri-onlendi-1081130837.html
FSB: Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratının planladığı kimyasal saldırı önlendi
FSB: Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratının planladığı kimyasal saldırı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından Zaporojye Bölgesi'nde planlanan kimyasal silahlı terör saldırısının önlendiğini açıkladı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T11:34+0300
2024-02-27T11:34+0300
2024-02-27T11:34+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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FSB, "Zaporojye Bölgesi'nde NATO sınıflandırmasına göre BZ tipi askeri zehirli maddenin muadili kullanılarak Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan terör saldırısı girişimi bastırıldı" ifadelerini kullandı.Düzenlenen operasyon sonucunda 3 Ukrayna vatandaşının yakalandığını belirten FSB, zanlılarda ele geçirilen cihazların ABD yapımı olduğunu ve kimyasal kitle imha silahı üretmek üzere kullanıldığını bildirdi.FSB, zanlılar hakkında kitle imha silahı geliştirme, üretme, depolama, edinme veya satma suçları ile terör saldırısı suçundan dava açıldığını kaydetti.Geçen hafta ABD ve Ukrayna’nın Kimyasal Silah Sözleşmesi ihlalleri konulu basın toplantısında konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Özel askeri harekat sırasında, Ukrayna ordusunun ABD yapımı kimyasal mühimmat kullandığı vakaları tespit edildi” demişti.Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı kimyasal silah kullandığını gösteren bazı vakaları da açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-ukrayna-ordusu-abd-yapimi-kimyasal-silah-kullaniyor-1080881875.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, kimyasal silah, abd, biyolojik laboratuvar, biyolojik silah, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna, ukrayna ordusu, kimyasal silah, abd, biyolojik laboratuvar, biyolojik silah, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
FSB: Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratının planladığı kimyasal saldırı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından Zaporojye Bölgesi'nde planlanan kimyasal silahlı terör saldırısının önlendiğini açıkladı.
FSB, "Zaporojye Bölgesi'nde NATO sınıflandırmasına göre BZ tipi askeri zehirli maddenin muadili kullanılarak Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan terör saldırısı girişimi bastırıldı" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen operasyon sonucunda 3 Ukrayna vatandaşının yakalandığını belirten FSB, zanlılarda ele geçirilen cihazların ABD yapımı olduğunu ve kimyasal kitle imha silahı üretmek üzere kullanıldığını bildirdi.
FSB, zanlılar hakkında kitle imha silahı geliştirme, üretme, depolama, edinme veya satma suçları ile terör saldırısı suçundan dava açıldığını kaydetti.
Geçen hafta ABD ve Ukrayna’nın Kimyasal Silah Sözleşmesi ihlalleri konulu basın toplantısında konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Özel askeri harekat sırasında, Ukrayna ordusunun ABD yapımı kimyasal mühimmat kullandığı vakaları tespit edildi” demişti.
Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı kimyasal silah kullandığını gösteren bazı vakaları da açıklamıştı.