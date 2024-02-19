https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-ukrayna-ordusu-abd-yapimi-kimyasal-silah-kullaniyor-1080881875.html

Rusya: Ukrayna ordusu ABD yapımı kimyasal silah kullanıyor

Rusya: Ukrayna ordusu ABD yapımı kimyasal silah kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı ABD yapımı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T15:04+0300

2024-02-19T15:04+0300

2024-02-19T15:04+0300

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rusya savunma bakanlığı

igor kirillov

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ABD ve Ukrayna’nın Kimyasal Silah Sözleşmesi ihlalleri konulu basın toplantısında konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Özel askeri harekat sırasında, Ukrayna ordusunun ABD yapımı kimyasal mühimmat kullandığı vakaları tespit edildi” ifadesini kullandı.Kirillov, “Bu taktikle Rus ordusunun saldırı operasyonlarındaki etkinliği büyük ölçüde yavaşlatılması ve Kiev’e Zaporojye, Harkov ve Sumi bölgelerindeki savunma hatlarını hazır duruma getirmesi için ek zaman sağlama planlanıyordu” dedi.Ukrayna’nın panzehir, gaz maskesi ve diğer kişisel koruyucu ekipman için yaptığı başvurunun Rus ordusuna karşı yoğun bir şekilde kimyasal silah kullanmaya hazırlandığının delili olduğu kaydedildi.Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı kimyasal silah kullandığını gösteren bazı vakaları açıkladı:‘Ukrayna ordusu 2023’te LHC ve Herson liderlerini kimyasallarla zehirlemeye çalıştı’Kirillov, “Ukrayna ordusu sadece askeri eylemleri sırasında değil, terör eylemlerinde de zehirli maddelere başvuruyor. 9 Ağustos 2022’de Herson Valisi Vladimir Saldo, zehirleme belirtileriyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan laboratuvar çalışmaları, biyomedikal numunelerde risin maddesinin varlığını göstermişti” dedi.Komutan, LHC Başkanı Paseçnik’in de 5 Aralık 2023’te fenolik bileşiklerle zehirlendiğini söyledi.Üst düzey yetkililere karşı diğer saldırı vakalarının da tespit edildiğini dile getiren Kirillov, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-pentagon-biyolojik-laboratuvar-agini-genisletiyor-1079668939.html

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ukrayna, kimyasal, kimyasal silah, abd, kiev, kimyasal silahların yasaklanması anlaşması, rusya, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov