Rusya: Ukrayna ordusu ABD yapımı kimyasal silah kullanıyor
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı ABD yapımı kimyasal silah kullandığını belirtti.
ABD ve Ukrayna’nın Kimyasal Silah Sözleşmesi ihlalleri konulu basın toplantısında konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Özel askeri harekat sırasında, Ukrayna ordusunun ABD yapımı kimyasal mühimmat kullandığı vakaları tespit edildi” ifadesini kullandı.
Kirillov, “Bu taktikle Rus ordusunun saldırı operasyonlarındaki etkinliği büyük ölçüde yavaşlatılması ve Kiev’e Zaporojye, Harkov ve Sumi bölgelerindeki savunma hatlarını hazır duruma getirmesi için ek zaman sağlama planlanıyordu” dedi.
Ukrayna’nın panzehir, gaz maskesi ve diğer kişisel koruyucu ekipman için yaptığı başvurunun Rus ordusuna karşı yoğun bir şekilde kimyasal silah kullanmaya hazırlandığının delili olduğu kaydedildi.
Rus komutan, Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı kimyasal silah kullandığını gösteren bazı vakaları açıkladı:
31 Ocak 2024’te, Rus ordu mevzilerine karşı bilinmeyen bir zehirli kimyasal kullanıldı. Bu maddenin etkisi, üst solunum yollarında yanıklara, mide bulantısına ve kusmalara neden oldu. Araştırma sonucu, belirgin bir zehirli etkiye sahip olan ve körlüğe, karaciğer ve böbrek bozukluğuna yol açan antrakinonun varlığı tespit edildi. Antrakinon, kanserojen etkisi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmıştı.
28 Aralık 2023’te, Krasnıy Liman istikametindeki Rus ordu mevzilerine pervaneli İHA’lardan CS maddesini taşıyan ABD yapımı gaz bombaları atıldı. CS maddesi, gözler ve üst solunum yolları üzerinde tahriş edici etkiye sahip ve büyük konsantrasyonlarda cilt yanıklarına, solunum felcine ve kalp durmasına yol açabilir. CS, şiddet olaylarında kullanılan kimyasal maddeler sınıfında yer alıyor.
ABD, bu tür mühimmatı askeri çatışma koşullarında tedarik ederek Sözleşmenin, üye ülkelerinin hiçbir koşulda hiçbir zaman doğrudan veya dolaylı olarak kimyasal silahları başka bir ülkeye teslim etmeme yükümlüğüyle ilgili maddeyi ihlal etmiş oldu.
Ukrayna ordusu, 7 ve 21 Nisan 2023 tarihlerinde, Rus ordu mevzilerine karşı, Teren-6 olarak işaretlenen kimyasal madde içeren el bombaları kullandı.
15 Haziran 2023 tarihinde, Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino köyün yakınlarında Rus askerlere karşı kloroasetofenon ve kloropikrin karışımı içeren plastik kapla donatılan İHA kullanıldı.
Kloroasetofenon, şiddet olaylarında kullanılan kimyasal madde olsa da kloropikrin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesinin 3. Listesinde yer alıyor ve güvenlik sağlama amacıyla kullanımı bile yasak.
3 ve 11 Ağustos 2023 tarihlerinde de Robotino köyü yakınlarında kloropikrin yüklü mühimmat kullanıldı.
‘Ukrayna ordusu 2023’te LHC ve Herson liderlerini kimyasallarla zehirlemeye çalıştı’
Kirillov, “Ukrayna ordusu sadece askeri eylemleri sırasında değil, terör eylemlerinde de zehirli maddelere başvuruyor. 9 Ağustos 2022’de Herson Valisi Vladimir Saldo, zehirleme belirtileriyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan laboratuvar çalışmaları, biyomedikal numunelerde risin maddesinin varlığını göstermişti” dedi.
Komutan, LHC Başkanı Paseçnik’in de 5 Aralık 2023’te fenolik bileşiklerle zehirlendiğini söyledi.
Üst düzey yetkililere karşı diğer saldırı vakalarının da tespit edildiğini dile getiren Kirillov, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.