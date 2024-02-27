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Japonya'da 2023 yılı, tüm zamanların en düşük doğum oranının yaşandığı yıl oldu
Japonya'da 2023 yılı, tüm zamanların en düşük doğum oranının yaşandığı yıl oldu
Sputnik Türkiye
Japonya'da hali hazırda kriz seviyelerinde olan doğum oranları 2022'ye oranla yüzde 5.1 daha düştü. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T17:30+0300
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dünya
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yaşlı nüfus
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Son birkaç yıldır demografik bir kriz yaşanacağı söylenen Japonya'da doğum oranları azalmaya devam ediyor. 2023 yılında Japonya'da 758 bin doğum olduğu belirtilirken, bu sayının 2022'de yüzde 5.1 daha az olduğu açıklandı. Ayrıca evlilik sayısının da yüzde 6 düşerek 489 bine düştüğü açıklandı. Bu sayı ister istemez 2024'te de büyük olasılıkla çocuk oranlarının düşeceğini gösteriyor. Japonya'da hükümet görülmemiş önlemler alacakHükümet sözcüsü 'nüfusun yaşlanmasına karşı' görülmemiş derecede büyük önlemler alacağını açıklaması ardından medyada yeni evlenen ve çocuk doğuranlara çocuk bakım kapsam yardımlarının artacağı, gençlere maaş desteklerinin yükselteceği gibi insanların çocuk yapmayı kaldırabilecek seviyelerde olacağı ekonomik bir ortam yaratılacağı belirtildi."Doğum oranındaki düşüş kritik seviyede" diyen Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, "2030'a kadar genç insan sayısı gittikçe düşüyor. Bir süre sonra bunu geri döndürme şansımız bile olmayacak" dedi. Başbakan Fumio Kishida da son yıllardaki doğum oranı düşüşün ülkenin en büyük sorunu olduğunu yakın zamanda belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/guney-korede-doktorlarin-grev-krizi-buyuyor-bir-kadin-hastane-kapali-oldugu-icin-oldu--1081146767.html
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japonya, doğum, doğum oranı, doğum kontrol, nüfus, yaşlı nüfus, genç nüfus, kriz
japonya, doğum, doğum oranı, doğum kontrol, nüfus, yaşlı nüfus, genç nüfus, kriz

Japonya'da 2023 yılı, tüm zamanların en düşük doğum oranının yaşandığı yıl oldu

17:30 27.02.2024 (güncellendi: 17:34 27.02.2024)
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIJaponya ekonomi
Japonya ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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Japonya'da hali hazırda kriz seviyelerinde olan doğum oranları 2022'ye oranla yüzde 5.1 daha düştü.
Son birkaç yıldır demografik bir kriz yaşanacağı söylenen Japonya'da doğum oranları azalmaya devam ediyor. 2023 yılında Japonya'da 758 bin doğum olduğu belirtilirken, bu sayının 2022'de yüzde 5.1 daha az olduğu açıklandı. Ayrıca evlilik sayısının da yüzde 6 düşerek 489 bine düştüğü açıklandı. Bu sayı ister istemez 2024'te de büyük olasılıkla çocuk oranlarının düşeceğini gösteriyor.

Japonya'da hükümet görülmemiş önlemler alacak

Hükümet sözcüsü 'nüfusun yaşlanmasına karşı' görülmemiş derecede büyük önlemler alacağını açıklaması ardından medyada yeni evlenen ve çocuk doğuranlara çocuk bakım kapsam yardımlarının artacağı, gençlere maaş desteklerinin yükselteceği gibi insanların çocuk yapmayı kaldırabilecek seviyelerde olacağı ekonomik bir ortam yaratılacağı belirtildi.
"Doğum oranındaki düşüş kritik seviyede" diyen Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, "2030'a kadar genç insan sayısı gittikçe düşüyor. Bir süre sonra bunu geri döndürme şansımız bile olmayacak" dedi. Başbakan Fumio Kishida da son yıllardaki doğum oranı düşüşün ülkenin en büyük sorunu olduğunu yakın zamanda belirtmişti.
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