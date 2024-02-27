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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240227/dem-partiden-izmit-aciklamasi-adayimizi-cekmedik-1081157002.html
DEM Parti'den 'İzmit' açıklaması: Adayımızı çekmedik
DEM Parti'den 'İzmit' açıklaması: Adayımızı çekmedik
Sputnik Türkiye
DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığının çekilmediğini, başvurusunu yaptığını belirterek, başvurunun onaylandığını... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
dem parti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit adayını çektikleri ve CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in destekleyecekleri yönündeki iddiaları yalanladı. DEM Parti'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" denildi. DEM Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı Gencer Demirkaya'nın adaylığını çektiği ve CHP'nin adayının desteklendiği iddia edilmişti.Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu” açıklamasını yapmıştı.. 2019 yerel seçimlerinde HDP İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i desteklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/dem-parti-izmit-adayini-cekti-muhalefete-kaybettirmemek-adina-almis-oldugumuz-bir-karar-1081121013.html
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DEM Parti'den 'İzmit' açıklaması: Adayımızı çekmedik

21:18 27.02.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığının çekilmediğini, başvurusunu yaptığını belirterek, başvurunun onaylandığını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit adayını çektikleri ve CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in destekleyecekleri yönündeki iddiaları yalanladı.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" denildi.
DEM Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı Gencer Demirkaya'nın adaylığını çektiği ve CHP'nin adayının desteklendiği iddia edilmişti.
Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu” açıklamasını yapmıştı..
2019 yerel seçimlerinde HDP İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i desteklemişti.
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
DEM Parti İzmit adayını çekti: 'Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar'
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