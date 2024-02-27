https://sputniknews.com.tr/20240227/dem-parti-izmit-adayini-cekti-muhalefete-kaybettirmemek-adina-almis-oldugumuz-bir-karar-1081121013.html

DEM Parti İzmit adayını çekti: 'Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar'

DEM Parti İzmit adayını çekti: 'Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar'

Sputnik Türkiye

DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çekti. Parti, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T00:47+0300

2024-02-27T00:47+0300

2024-02-27T00:47+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

dem parti

chp

izmit

aday

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İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit adayını geri çekti.Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan şunları söyledi: Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.

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