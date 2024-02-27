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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240227/dem-parti-izmit-adayini-cekti-muhalefete-kaybettirmemek-adina-almis-oldugumuz-bir-karar-1081121013.html
DEM Parti İzmit adayını çekti: 'Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar'
DEM Parti İzmit adayını çekti: 'Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar'
Sputnik Türkiye
DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çekti. Parti, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit adayını geri çekti.Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan şunları söyledi: Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/murat-kurumdan-dem-parti-ve-ittifaklarla-ilgili-aciklama-topu-da-gelse-biz-bu-secimi-alacagiz-1080939062.html
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dem parti, chp, izmit, aday
dem parti, chp, izmit, aday

DEM Parti İzmit adayını çekti: 'Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar'

00:47 27.02.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çekti. Parti, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceklerini duyurdu
İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit adayını geri çekti.
Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan şunları söyledi:
"İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu.”
Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Murat Kurum'dan DEM Parti ve ittifaklarla ilgili açıklama: Topu da gelse biz bu seçimi alacağız
21 Şubat, 00:39
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