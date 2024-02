https://sputniknews.com.tr/20240227/celik-enflasyonla-ve-diger-alanlarla-ilgili-olumlu-gelismeleri-gormeye-devam-edecegiz-1081120193.html

Çelik: Enflasyonla ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz

Çelik: Enflasyonla ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Enflasyonla ilgili olarak ve diğer alanlarla ilgili olarak da olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz" dedi. Çelik ayrıca "Sayın... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T01:08+0300

2024-02-27T01:08+0300

2024-02-27T01:10+0300

ömer çelik

türkiye

ak parti

chp

31 mart yerel seçimleri

mustafa kemal atatürk

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db85bfaedf484c54e838db3f75513a5.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.Toplantıda, seçimlere yönelik çalışmaların ele alındığını ifade eden Çelik, bugüne kadar yapılan çalışmaların AK Parti'nin, kurumsal kapasitesi itibarıyla seçimlere hazırlıklı olduğunu gösterdiğini kaydetti.'Sınırlarımızın yakınlarında teröristan devletçikleri kurdurulmaya çalışılıyor'Seçim sürecinde çalışmalar devam ederken aynı şekilde ülkenin güvenliğinin korunması bakımından terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yaraların sarılması konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz'Son zamanlarda Irak merkezli birtakım konuların gündeme geldiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:Çelik, aynı şekilde FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleri, organize suç örgütleri, milleti ve demokrasiyi tehdit eden her türlü unsurla gerekli mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.Seçim sürecinde olunduğuna dikkati çeken Çelik, "Ne seçim ne başka bir gündem hiçbir şekilde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarma konusundaki irademizin önüne geçemez" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin birinci yıl dönümünde Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çelik, "Bu bizim her gündem içerisinde, her şart altında deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber olduğumuzu, kaybettiğimiz canları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu ve yaraların sarılması konusundaki çalışmaları kesintisiz bir kararlılıkla sürdüreceğimizin ifadesidir" diye konuştu.'Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü desteğiyle, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in koordinasyonunda yürüyen ekonomik programın meyvelerini verdiğini ifade eden Çelik, enflasyonda düşüş, cari açığın azalması, kadınların istihdam oranının artması, genç işsizlik oranının azalması gibi pek çok alanda güçlü neticenin görülmeye başlandığını vurguladı.Bunların, 2023'ün son ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin makro ekonomik finansal göstergelere yansımaya başladığını aktaran Çelik, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,9'a çıktığını, genç işsizlik oranının da 4.7 puan iyileşerek yüzde 15.3'e gerilediğini belirtti.Çelik, şöyle konuştu:CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, şunları söyledi:CHP'nin Mamak belediye başkan adayının Iraklı Türkmen çocuklara yönelik "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, buradan gönderelim" yönünde ifadeler kullandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:'Türkiye yine güvenli şekilde seçimleri yapacak ve sandığa ulaşacaktır'Seçime yönelik tedbirlere ilişkin soru üzerine Çelik, "Bütün siyasi partilerin üzerine düşen, sandık güvenliğini sağlamak, milletin iradesinin tam tecelli etmesine yardımcı olmaktır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulunun ve devlet kurumlarının aldığı tedbirler var. Bunun yanı sıra, siyasi partilerin temsilcilerinin olayı takip etmekle ilgili vazifeleri var. AK Parti olarak şuna inanıyoruz; herkes sahada özgürce siyasi faaliyet yapabilsin. Hukuk ilkeleri çerçevesinde, demokratik ilkeler çerçevesinde herhangi bir nefret siyasetine ve antidemokratik bir duruma savrulmadan, meşruiyet çerçevesinde herkes siyasi faaliyetini yapabilsin, vatandaşımıza gitsin, kendisini anlatsın" değerlendirmesinde bulundu.Kamuoyunun, üst üste yaşanan olumsuz olaylar üzerine seçim güvenliğiyle ilgili haklı olarak sorular sormaya başladığını belirten Çelik, "Herkes şundan emin olsun. Türkiye güvenli şekilde seçim yapan ve güvenli bir ülkedir. Seçimin güvenliğini sağlama bakımından İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bütün gücüyle sandıkların güvenliğini sağlayacak şekilde yüksek konsantrasyonla çalışmaktadır. Güvenlik güçlerimiz pek çok seçimde güvenli bir şekilde bu süreçleri yönettiler… Türkiye yine güvenli bir şekilde seçimleri yapacak ve sandığa ulaşacaktır" dedi.'Atatürk'e karşı kötü sözün meşrulaştırmasını asla kabul etmeyiz'Çelik, son zamanlarda dini değerlere ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullanılan olumsuz ifadelere dair değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi:'Cumhurbaşkanımızın arabulucu olma çağrısı devam etmektedir'Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu görevi üstlenmesine yönelik bir zeminin oluşturulma ihtimalinin söz konusu olup olmadığına dair soruyu Çelik, şu sözlerle yanıtladı:

https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-isikhandan-kademeli-emeklilik-aciklamasi-gundemimizde-yok-1081117538.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, ak parti, chp, 31 mart yerel seçimleri, mustafa kemal atatürk