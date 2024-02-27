https://sputniknews.com.tr/20240227/celik-enflasyonla-ve-diger-alanlarla-ilgili-olumlu-gelismeleri-gormeye-devam-edecegiz-1081120193.html
Çelik: Enflasyonla ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz
Çelik: Enflasyonla ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Enflasyonla ilgili olarak ve diğer alanlarla ilgili olarak da olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz" dedi. Çelik ayrıca "Sayın... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T01:08+0300
2024-02-27T01:08+0300
2024-02-27T01:10+0300
ömer çelik
türkiye
ak parti
chp
31 mart yerel seçimleri
mustafa kemal atatürk
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.Toplantıda, seçimlere yönelik çalışmaların ele alındığını ifade eden Çelik, bugüne kadar yapılan çalışmaların AK Parti'nin, kurumsal kapasitesi itibarıyla seçimlere hazırlıklı olduğunu gösterdiğini kaydetti.'Sınırlarımızın yakınlarında teröristan devletçikleri kurdurulmaya çalışılıyor'Seçim sürecinde çalışmalar devam ederken aynı şekilde ülkenin güvenliğinin korunması bakımından terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yaraların sarılması konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz'Son zamanlarda Irak merkezli birtakım konuların gündeme geldiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:Çelik, aynı şekilde FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleri, organize suç örgütleri, milleti ve demokrasiyi tehdit eden her türlü unsurla gerekli mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.Seçim sürecinde olunduğuna dikkati çeken Çelik, "Ne seçim ne başka bir gündem hiçbir şekilde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarma konusundaki irademizin önüne geçemez" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin birinci yıl dönümünde Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çelik, "Bu bizim her gündem içerisinde, her şart altında deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber olduğumuzu, kaybettiğimiz canları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu ve yaraların sarılması konusundaki çalışmaları kesintisiz bir kararlılıkla sürdüreceğimizin ifadesidir" diye konuştu.'Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü desteğiyle, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in koordinasyonunda yürüyen ekonomik programın meyvelerini verdiğini ifade eden Çelik, enflasyonda düşüş, cari açığın azalması, kadınların istihdam oranının artması, genç işsizlik oranının azalması gibi pek çok alanda güçlü neticenin görülmeye başlandığını vurguladı.Bunların, 2023'ün son ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin makro ekonomik finansal göstergelere yansımaya başladığını aktaran Çelik, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,9'a çıktığını, genç işsizlik oranının da 4.7 puan iyileşerek yüzde 15.3'e gerilediğini belirtti.Çelik, şöyle konuştu:CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, şunları söyledi:CHP'nin Mamak belediye başkan adayının Iraklı Türkmen çocuklara yönelik "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, buradan gönderelim" yönünde ifadeler kullandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:'Türkiye yine güvenli şekilde seçimleri yapacak ve sandığa ulaşacaktır'Seçime yönelik tedbirlere ilişkin soru üzerine Çelik, "Bütün siyasi partilerin üzerine düşen, sandık güvenliğini sağlamak, milletin iradesinin tam tecelli etmesine yardımcı olmaktır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulunun ve devlet kurumlarının aldığı tedbirler var. Bunun yanı sıra, siyasi partilerin temsilcilerinin olayı takip etmekle ilgili vazifeleri var. AK Parti olarak şuna inanıyoruz; herkes sahada özgürce siyasi faaliyet yapabilsin. Hukuk ilkeleri çerçevesinde, demokratik ilkeler çerçevesinde herhangi bir nefret siyasetine ve antidemokratik bir duruma savrulmadan, meşruiyet çerçevesinde herkes siyasi faaliyetini yapabilsin, vatandaşımıza gitsin, kendisini anlatsın" değerlendirmesinde bulundu.Kamuoyunun, üst üste yaşanan olumsuz olaylar üzerine seçim güvenliğiyle ilgili haklı olarak sorular sormaya başladığını belirten Çelik, "Herkes şundan emin olsun. Türkiye güvenli şekilde seçim yapan ve güvenli bir ülkedir. Seçimin güvenliğini sağlama bakımından İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bütün gücüyle sandıkların güvenliğini sağlayacak şekilde yüksek konsantrasyonla çalışmaktadır. Güvenlik güçlerimiz pek çok seçimde güvenli bir şekilde bu süreçleri yönettiler… Türkiye yine güvenli bir şekilde seçimleri yapacak ve sandığa ulaşacaktır" dedi.'Atatürk'e karşı kötü sözün meşrulaştırmasını asla kabul etmeyiz'Çelik, son zamanlarda dini değerlere ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullanılan olumsuz ifadelere dair değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi:'Cumhurbaşkanımızın arabulucu olma çağrısı devam etmektedir'Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu görevi üstlenmesine yönelik bir zeminin oluşturulma ihtimalinin söz konusu olup olmadığına dair soruyu Çelik, şu sözlerle yanıtladı:
https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-isikhandan-kademeli-emeklilik-aciklamasi-gundemimizde-yok-1081117538.html
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ömer çelik, ak parti, chp, 31 mart yerel seçimleri, mustafa kemal atatürk
ömer çelik, ak parti, chp, 31 mart yerel seçimleri, mustafa kemal atatürk
Çelik: Enflasyonla ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz
01:08 27.02.2024 (güncellendi: 01:10 27.02.2024)
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Enflasyonla ilgili olarak ve diğer alanlarla ilgili olarak da olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz" dedi. Çelik ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olma çağrısı, iki taraf da kabul ettiği takdirde devam etmektedir" açıklamasında da bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Toplantıda, seçimlere yönelik çalışmaların ele alındığını ifade eden Çelik, bugüne kadar yapılan çalışmaların AK Parti'nin, kurumsal kapasitesi itibarıyla seçimlere hazırlıklı olduğunu gösterdiğini kaydetti.
'Sınırlarımızın yakınlarında teröristan devletçikleri kurdurulmaya çalışılıyor'
Seçim sürecinde çalışmalar devam ederken aynı şekilde ülkenin güvenliğinin korunması bakımından terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim terör örgütlerine karşı bu mücadelemiz sürerken esas amacımız tabii ki ülkemizin iç ve dış güvenliğini korumak, aynı zamanda da birtakım siyasi projelerin neticesi olarak sınırlarımızın etrafında birtakım teröristan adacıkları kurmak isteyenlere müsaade etmemektir. Şimdiye kadarki kararlılığımız sınırlarımızın yakınında teröristan kurmak isteyenlere hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğimizi göstermiştir.
Eğer Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlar çok güçlü bir şekilde yapılmasaydı, birtakım siyasi projeler, bölgenin haritasını değiştirmek isteyen birtakım karanlık emeller çerçevesinde sınırlarımızın da yakınlarında birtakım teröristan bölgeciklerinin, devletçiklerinin kurdurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Bunların arkasındaki odakları da biliyoruz. Dolayısıyla bunlara şimdiye kadar müsaade etmedik. Bundan sonrasında da müsaade etmeyeceğiz.
Aynı zamanda bu, bizim milli güvenliğimizi sağladığı gibi komşularımızın da güvenliğinin sağlanması bakımından son derece önemlidir. Eğer komşularımız bu terör örgütlerini bertaraf etme konusunda yeterli, yerinde ve zamanında kapasite ortaya koyabiliyorlarsa zaten sorun olmayacaktır. Ama bu kapasite ortaya koyulmadığı zaman ortaya çıkan tablo çerçevesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler Şartı'nın kendisine verdiği yetki ve meşruiyet çerçevesinde bu hakkını kullanacaktır."
'Yaraların sarılması konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz'
Son zamanlarda Irak merkezli birtakım konuların gündeme geldiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız Irak'ı üst üste ziyaret ettiler, burada hem bu terör örgütlerine karşı ortak mücadele bakımından hem de Irak'ta hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi'nin sağlığı ve geleceği açısından bu terör örgütleriyle güçlü mücadele ve ortak mücadele iradesinin ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmiş oldular. Dolayısıyla güney sınırlarımızda özellikle hiçbir şekilde bu terör yapılanmalarına müsaade etmeyeceğimizi, bu terör örgütlerinin faaliyetlerini takip ettiğimiz gibi bunları kullanan birtakım odakların ortaya koymaya çalıştığı siyasi projeleri de net bir şekilde gördüğümüzü, hepsiyle topyekun mücadele ettiğimizi ifade etmek isterim."
Çelik, aynı şekilde FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleri, organize suç örgütleri, milleti ve demokrasiyi tehdit eden her türlü unsurla gerekli mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
Seçim sürecinde olunduğuna dikkati çeken Çelik, "Ne seçim ne başka bir gündem hiçbir şekilde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarma konusundaki irademizin önüne geçemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin birinci yıl dönümünde Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çelik, "Bu bizim her gündem içerisinde, her şart altında deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber olduğumuzu, kaybettiğimiz canları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu ve yaraların sarılması konusundaki çalışmaları kesintisiz bir kararlılıkla sürdüreceğimizin ifadesidir" diye konuştu.
'Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü desteğiyle, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in koordinasyonunda yürüyen ekonomik programın meyvelerini verdiğini ifade eden Çelik, enflasyonda düşüş, cari açığın azalması, kadınların istihdam oranının artması, genç işsizlik oranının azalması gibi pek çok alanda güçlü neticenin görülmeye başlandığını vurguladı.
Bunların, 2023'ün son ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin makro ekonomik finansal göstergelere yansımaya başladığını aktaran Çelik, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,9'a çıktığını, genç işsizlik oranının da 4.7 puan iyileşerek yüzde 15.3'e gerilediğini belirtti.
"Enflasyonla ve diğer alanlarla ilgili olarak da olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz. Tabii bununla paralel olarak ülkemize giren yatırım miktarı, ülkemize gelen yabancı para miktarı da bu çerçevede artmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltmektedir. Bütün bu göstergelere baktığımızda Cumhurbaşkanı'mızın güçlü desteğiyle, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in koordinasyonunda yürüyen bu programın olumlu etkilerinin görüldüğünü, bundan sonra vatandaşlarımızın bu olumlu etkileri daha çok göreceğini ve vatandaşımızın refahına katkıda bulunma konusunda bu programın daha güçlü neticeler vereceğini değerlendiriyoruz."
CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, şunları söyledi:
"Neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı, onun yerine yapay zeka ile karar verilmeye çalışıldığı, onun da hiçbir neticesinin olmadığı bir tablo var. CHP Genel Başkanı, Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında, 'Aşırı sağın yükselişine ve popülizme karşı mücadelede insanların yanında durmalıyız' diyor. Ama en ağır aşırı sağ sembolleri ve söylemleri kullananları partisinden belediye başkan adayı yapıyor. Aynı zamanda, demokrasinin en büyük düşmanı olan terörle ilgili, ilkeli ve demokratik bir söylem kullanmayan, tersi istikamette ileri gidenlerle de bir ittifak gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte bütün bunlar demokrasiyi zehirleyen siyasetsizliğin neticesidir."
CHP'nin Mamak belediye başkan adayının Iraklı Türkmen çocuklara yönelik "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, buradan gönderelim" yönünde ifadeler kullandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Çocukların gözünün içine bakarak nefret söyleminde bulundu. Göçmen politikası konusunda, göç politikası konusunda insanların farklı görüşleri olur. Bu bir ırkçılığa dönüşmediği, bir nefret siyasetine dönüşmediği sürece demokraside makuldür. Ama nefret siyasetine ve ırkçılığa dönüştüğü zaman Avrupa'daki faşistler gibi bir söylem çerçevesinde bu ifade edildiği zaman bu demokratik olmaz. Bu milletimizin faydasına da olmaz. Milletimizin değerleriyle uyumlu da olmaz. Bunların hangi provokasyonlar gözetilerek yapıldığını net biçimde görmekteyiz. Bir topluluğun içerisinde o çocuklara böylesine faşizan bir üslupla konuşulmasını şiddetle lanetlediğimizi ve kınadığımızı ifade etmek isterim."
'Türkiye yine güvenli şekilde seçimleri yapacak ve sandığa ulaşacaktır'
Seçime yönelik tedbirlere ilişkin soru üzerine Çelik, "Bütün siyasi partilerin üzerine düşen, sandık güvenliğini sağlamak, milletin iradesinin tam tecelli etmesine yardımcı olmaktır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulunun ve devlet kurumlarının aldığı tedbirler var. Bunun yanı sıra, siyasi partilerin temsilcilerinin olayı takip etmekle ilgili vazifeleri var. AK Parti olarak şuna inanıyoruz; herkes sahada özgürce siyasi faaliyet yapabilsin. Hukuk ilkeleri çerçevesinde, demokratik ilkeler çerçevesinde herhangi bir nefret siyasetine ve antidemokratik bir duruma savrulmadan, meşruiyet çerçevesinde herkes siyasi faaliyetini yapabilsin, vatandaşımıza gitsin, kendisini anlatsın" değerlendirmesinde bulundu.
Kamuoyunun, üst üste yaşanan olumsuz olaylar üzerine seçim güvenliğiyle ilgili haklı olarak sorular sormaya başladığını belirten Çelik, "Herkes şundan emin olsun. Türkiye güvenli şekilde seçim yapan ve güvenli bir ülkedir. Seçimin güvenliğini sağlama bakımından İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bütün gücüyle sandıkların güvenliğini sağlayacak şekilde yüksek konsantrasyonla çalışmaktadır. Güvenlik güçlerimiz pek çok seçimde güvenli bir şekilde bu süreçleri yönettiler… Türkiye yine güvenli bir şekilde seçimleri yapacak ve sandığa ulaşacaktır" dedi.
'Atatürk'e karşı kötü sözün meşrulaştırmasını asla kabul etmeyiz'
Çelik, son zamanlarda dini değerlere ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullanılan olumsuz ifadelere dair değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Biz ne dini değerlerin istismarına ne de dini değerleri inciten birtakım açıklamalar yapılmasına müsaade ederiz. Bunlara karşı söylemimizi, duruşumuzu, siyasi mücadelemizi net bir şekilde ortaya koyarız. Çünkü vatandaşlarımızın sahip olduğu değerleri incitmeye hukuken de ahlaken de hiç kimsenin haklı yoktur. Biz siyaseten bunlarla mücadele etme konusunda son derece tecrübeliyiz. Bundan sonrasında bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Benzer şekilde devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her türlü çirkin söylemin karşısında oluruz. Her türlü kötü sözün karşısında oluruz. Tarihin değerlendirilmesi, tarihin eleştirilmesi, tarihin tartışılması başka bir şeydir. Dünyadaki bütün liderlerin bulunduğu dönemlerde yaptıkları işler, imza attıkları siyasetler, işte kitaplar yazılır, filmler çekilir, tarihçiler tartışır, belgeler konuşur. Bu başka bir konudur. Zaten bütün demokrasilerde haktır bu. Bütün dünyada da bu şekilde olmaktadır. Ama devletimizin kurucu liderine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı herhangi bir nefret söyleminin, herhangi bir kötü sözün meşrulaştırmasını asla kabul etmeyiz. Bunların da tamamen karşısında oluruz ve bunlarla da mücadeleyi güçlü bir şekilde vermeye devam ederiz."
'Cumhurbaşkanımızın arabulucu olma çağrısı devam etmektedir'
Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu görevi üstlenmesine yönelik bir zeminin oluşturulma ihtimalinin söz konusu olup olmadığına dair soruyu Çelik, şu sözlerle yanıtladı:
"İki tarafla da konuşabilen, bir diplomasi kapasitesi ortaya koyabilen, iki tarafın da alt düzeyde Türkiye'ye gelmesini sağlayan ve üst düzeydeki bir buluşma için öncülük eden Türkiye oldu. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik kapasite aslında halen masadaki barışı gerçekleştirebilecek yegane diplomatik kapasite ve yegane diplomatik seçenektir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olma çağrısı, iki taraf da kabul ettiği takdirde devam etmektedir. Şu ana kadar iki tarafın da 'Eğer böyle bir aşamaya gelinirse yegane güvenilir arabulucu Türkiye'dir' yönündeki iradesinde bir değişiklik olmamıştır."