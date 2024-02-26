https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-isikhandan-kademeli-emeklilik-aciklamasi-gundemimizde-yok-1081117538.html
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması: 'Gündemimizde yok'
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması: 'Gündemimizde yok'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca çalışanın beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını belirtti. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T20:56+0300
2024-02-26T20:56+0300
2024-02-26T20:56+0300
türkiye
emekli
emeklilik
vedat ışıkhan
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Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-acikladi-gelecek-senenin-ortalarina-kadar-butun-hak-sahiplerinin-konutlari-tamamlanacak-1081117192.html
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emekli, emeklilik, vedat ışıkhan
emekli, emeklilik, vedat ışıkhan
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması: 'Gündemimizde yok'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca çalışanın beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını belirtti.
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.
Bakan "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.