https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-isikhandan-kademeli-emeklilik-aciklamasi-gundemimizde-yok-1081117538.html

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması: 'Gündemimizde yok'

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması: 'Gündemimizde yok'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca çalışanın beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını belirtti. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T20:56+0300

2024-02-26T20:56+0300

2024-02-26T20:56+0300

türkiye

emekli

emeklilik

vedat ışıkhan

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Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-acikladi-gelecek-senenin-ortalarina-kadar-butun-hak-sahiplerinin-konutlari-tamamlanacak-1081117192.html

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emekli, emeklilik, vedat ışıkhan