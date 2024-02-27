https://sputniknews.com.tr/20240227/cekya-basbakani-kieve-muhimmat-satin-almasi-icin-destek-verecegiz-fakat-asker-gondermeyecegiz-1081135500.html

Çekya Başbakanı: Kiev'e mühimmat satın alması için destek vereceğiz fakat asker göndermeyeceğiz

Çekya Başbakanı: Kiev'e mühimmat satın alması için destek vereceğiz fakat asker göndermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna'ya dünya genelinden cephane tedarik edilmesi için ülkesinin öncülüğünü yaptığı inisiyatife 15 Avrupa Birliği (AB) üyesi... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T13:29+0300

2024-02-27T13:29+0300

2024-02-27T13:29+0300

ukrayna krizi

çekya

petr fiala

mark rutte

hollanda

avrupa birliği

robert fico

slovakya

fransa

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066988335_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_3ecaeea157306b3fd8ff437b6d8c6983.jpg

Fiala, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için Çekya tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etti.Nakdi yardımda bulunacak bazı ülkelerin isimlerini de paylaşan Fiala, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 100 milyon euro destek sözü verdiğini, aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da finansal destekte bulunacağını aktardı.Fiala, diğer mevkidaşlarının da mühimmat tedarik edilmesi için başlatılan inisiyatife destek vereceğini kendisine ilettiklerini belirtti.'Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz'Bu arada Başbakan Fiala, dün, Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından gündeme getirilen, bazı AB ve NATO üyesi ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme düşüncesinde olduğu açıklamasına da değindi.Fiala, Çekya'dan Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğini, ülkede kimsenin zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe gireceğine dair kaygılanmasına gerek olmadığını söyledi.Çekya'da yaklaşık 20 yıl önce yürürlükten kaldırılan zorunlu askerlik uygulaması, Ukrayna'daki savaş ve bölgede artan tansiyon nedeniyle yeniden ülke gündemine taşınmış, askeri yetkililer özellikle profesyonel asker ve yedek asker sayısının artırılması gerektiğine dikkati çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

çekya

hollanda

avrupa birliği

slovakya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çekya, petr fiala, mark rutte, hollanda, avrupa birliği, robert fico, slovakya, fransa, emmanuel macron