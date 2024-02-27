Canlı yayında Kadıköy için son anket sonuçlarını açıkladı: 'Bu doğruysa büyük olay olur'

"Aslında biz her taraftan oy alıyoruz şunu görün. Biz şöyle bir CHP'nin tabanına oynamak ya da AKP öyle değil programımızla gittiğimizde kendisini ben MHP'liyim, ben geçmişte hep MHP'ye verdim ülkücüyüm. Ben AKP'liyim, AKP'ye verdim deyip ancak bu dönem size vereceğim diyenlerin sayısı çok yüksek. Ben 50 yıldır CHP'liyim diyenlerin, bu dönem değiştireceğiz diyenlerin sayısı da çok yüksek. Emin olun şu anda bizimle CHP'nin oy potansiyelimiz yüzde 30'un üstünde. İkimiz de yüzde 30’un üzerindeyiz. CHP ile bizim aramızda 1-2 puan var onu da söyleyeyim. Kimin önde olduğunu söylemem ama yüzde 1-2 puan fark var."