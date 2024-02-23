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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240223/nasuh-mahruki-besiktas-bagimsiz-belediye-baskan-adayi-oldu-1081024084.html
Nasuh Mahruki Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu
Nasuh Mahruki Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önemli dağcılarından ve AKUT derneğinin kurucusu Nasuh Mahruki, Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu. Mahruki, "Bu süreci doğru kullanırsak... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T09:20+0300
2024-02-23T09:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
nasuh mahruki
akut
aday
beşiktaş
belediye
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Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 Marmara depremiyle tanıdığı Nasuh Mahruki, belediye başkan adayı oldu. Kurucusu olduğu AKUT derneği ile enkaz altında kalanların yardımına koştu. Nasuh Mahruki, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız belediye başkan adayı oldu. Çok düşünüp taşınıp bu kararı aldığını belirten Mahruki, "Aylarca enine boyuna düşündüm tamamen konfor alanımdan çıkıp başka bir dünyaya girdim." dedi.Everest'e tırmanan ilk TürkNasuh Mahruki Türkiye'nin önde gelen dağcılarından biri. Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını tamamladı ve Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından ''Kar Leoparı'' unvanı verildi.Ayrıca Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk müslüman dağcı. Mahruki ''Denenmesi ve başarılması zorunlu olan bir sürecin içindeyiz'' dedi.Mahruki, "Bu süreci doğru kullanırsak kesinlikle kazanırız ve fark yaratırız. Türkiyenin demokrasisini siyasetini gerçekten çok doğru bir raya oturtmak için adım atmış oluruz." ifadelerini kullandı. Mahruki'ye eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan da destek verdi.Nasuh Mahruki kimdir?Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen dağcı, yazar ve fotoğrafçı; iki yüz yıldan beri İstanbul’da yaşayan Mahruki ailesinden geliyor. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud’a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 6. kuşak torunu ve babası Cem Mahruki, Türkiye’nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yaptı.Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla da ilgileniyor.1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını alan Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenliyor. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırladı.AKUT'u kurduAKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.Sosyal medya hesabı üzerinden gösterdiği tepkide şu sözleri söyledi:
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nasuh mahruki kimdir,nasuh mahruki beşiktaş,nasuh mahruki nereden aday

Nasuh Mahruki Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu

09:20 23.02.2024 (güncellendi: 09:26 23.02.2024)
© Fotoğraf : TwitterAKUT Başkanı Nasuh Mahruki
AKUT Başkanı Nasuh Mahruki - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye'nin önemli dağcılarından ve AKUT derneğinin kurucusu Nasuh Mahruki, Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu. Mahruki, "Bu süreci doğru kullanırsak fark yaratırız" dedi.
Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 Marmara depremiyle tanıdığı Nasuh Mahruki, belediye başkan adayı oldu.

Kurucusu olduğu AKUT derneği ile enkaz altında kalanların yardımına koştu. Nasuh Mahruki, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız belediye başkan adayı oldu.

Çok düşünüp taşınıp bu kararı aldığını belirten Mahruki, "Aylarca enine boyuna düşündüm tamamen konfor alanımdan çıkıp başka bir dünyaya girdim." dedi.

Everest'e tırmanan ilk Türk

Nasuh Mahruki Türkiye'nin önde gelen dağcılarından biri. Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını tamamladı ve Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından ''Kar Leoparı'' unvanı verildi.
Ayrıca Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk müslüman dağcı. Mahruki ''Denenmesi ve başarılması zorunlu olan bir sürecin içindeyiz'' dedi.

Mahruki, "Bu süreci doğru kullanırsak kesinlikle kazanırız ve fark yaratırız. Türkiyenin demokrasisini siyasetini gerçekten çok doğru bir raya oturtmak için adım atmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Mahruki'ye eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan da destek verdi.
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Nasuh Mahruki kimdir?

Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen dağcı, yazar ve fotoğrafçı; iki yüz yıldan beri İstanbul’da yaşayan Mahruki ailesinden geliyor. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud’a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 6. kuşak torunu ve babası Cem Mahruki, Türkiye’nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yaptı.
Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla da ilgileniyor.
1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını alan Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenliyor. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırladı.

AKUT'u kurdu

AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.
Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.
Sosyal medya hesabı üzerinden gösterdiği tepkide şu sözleri söyledi:
“26 yıl önce, Türkiye’de organize ve sistemli Arama Kurtarmanın A’sı bile yokken dağcı arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz ve 20 yılı aşkın bizzat yönettiğim AKUT’tan, AKUT’un büyük harf yazılması gerektiğini bile bilmeyen birinden gelen bir eposta ile atıldığımı öğrendim.”
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